الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي تواصل استقبال المشاركات حتى 31 أغسطس

الشارقة (وام) تواصل الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي المقدّمة من «إي آند»، والتي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين استقبال المشاركات في دورتها السابعة عشرة حتى 31 أغسطس 2025. ودعا المجلس المؤلفين والرسامين والناشرين من مختلف دول العالم إلى تقديم أعمالهم الإبداعية باللغة العربية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة https://uaebby.org.ae/iaacl. تهدف الجائزة إلى دعم الإبداع العربي في مجال أدب الطفل، وتعزيز حضور الكتاب العربي في الساحة الثقافية العالمية، من خلال محتوى يتميز بالجودة والابتكار، ويراعي الخصوصية الثقافية. الجوائز الماديةتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.2 مليون درهم إماراتي، موزعة على خمس فئات رئيسة تغطي الفئات العمرية من 5 إلى 18 عاماً، وتُمنح بالتساوي بين المؤلف، والرسام، والناشر في أربع فئات، بينما تُخصص جائزة فئة «اليافعين» للمؤلف والناشر فقط. كما خُصص مبلغ 300 ألف درهم لدعم برامج تدريبية لتأهيل المواهب العربية الشابة في مجالات الكتابة والرسم والنشر الموجه للأطفال واليافعين، بما يواكب المعايير العالمية، ويعزّز الهوية الثقافية. فئات الجائزة تضم فئات الجائزة لهذا العام «الطفولة المبكرة» المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى خمس سنوات و«الكتاب المصوّر» للفئة العمرية من 5 إلى 9 أعوام و«كتاب ذو فصول» من 9 إلى 12 عاماً و«كتاب اليافعين» للفئة من 13 إلى 18 عاماً إضافة إلى الفئة المتغيّرة لهذا العام وهي «الكتب الواقعية» المخصصة للأعمال العربية المتميّزة التي تُلهم الفضول وتعزز التفكير النقدي وتُقدّم محتوىً واقعياً بأساليب مبتكرة. الجوائزوسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، بحضور نخبة من الكتّاب والناشرين وصنّاع الكتاب، استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم ثقافة الطفل العربي، وتعزيز دور الكتاب في تنمية وعي الأجيال.