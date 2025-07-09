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التعليم والمعرفة

«الشارقة للتراث» يعزز أسس توثيق التراث الإماراتي

«الشارقة للتراث» يعزز أسس توثيق التراث الإماراتي
9 يوليو 2025 19:57

الشارقة (وام)
انطلقت، اليوم، الورشة الأولى من مشروع البوابة الإلكترونية للمكنز العربي، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث بمقره، تحت عنوان: «توثيق محتوى التراث الثقافي غير المادي (تراث الإمارات)، وتستمر يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين، وتحت إشراف الخبير التراثي الدكتور مصطفى جاد وبحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد.
وتهدف الورشة إلى تدريب الباحثين على منهجيات توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي، بالاستفادة من المادة التراثية المتوفرة في معهد الشارقة للتراث ومركز التراث العربي، بما يشكّل انطلاقة منهجية لتوثيق تراث الشارقة والإمارات.
وأكد الدكتور عبدالعزيز المسلم أن مشروع مكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي، الذي ظل حلماً يراود الباحثين لعقود، أصبح اليوم واقعاً ملموساً بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأهمية حفظ التراث العربي ووفّر البيئة العلمية والمؤسسية لتحقيق هذا المشروع الرائد.
وأضاف أن هذه الورشة ليست مجرد حبر على ورق، بل تمثل خطوة تنفيذية فعلية نحو تحويل المكنز إلى بوابة رقمية تفاعلية تتيح للباحثين والمهتمين من مختلف أنحاء الوطن العربي أدوات حديثة لتوثيق التراث وفق معايير علمية دقيقة.
مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في الميدان وتمكينهم من الإسهام في مشروع عربي مشترك يُعلي من شأن الهوية الثقافية ويضمن استدامتها للأجيال القادمة. بدوره، قال الدكتور مصطفى جاد: إن الورشة تأتي ضمن جهود التحضير لإطلاق البوابة الإلكترونية للمكنز العربي، وتركّز على تنفيذ المرحلة الأولى من توثيق المحتوى التراثي، وتهدف إلى تدريب الباحثين على منهجيات توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي، بالاستفادة من المادة التراثية المتوفرة في معهد الشارقة للتراث ومركز التراث العربي، بما يشكّل انطلاقة منهجية لتوثيق تراث الشارقة والإمارات.
وأضاف أن الورشة تركز على تدريب المشاركين على تطبيق أسس التوثيق العلمي على المحتوى المحلي. وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش التخطيطية والإجرائية التي تمهّد لإطلاق البوابة الإلكترونية للمركز العربي، المعنية بجمع وتصنيف وعرض التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي، وتُعد البوابة منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توحيد الجهود والمعايير في عمليات التوثيق، وتوفير أدوات تفاعلية حديثة للباحثين والمؤسسات الثقافية المعنية بصون التراث وتعزيزه.
 

الشارقة للتراث
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