«تخليد الحكايات» يفوز بجائزة كريستو وجان-كلود 2025

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، اسم المشروع الفائز بجائزة كريستو وجان-كلود 2025، حيث فازت الفنانة حنان أرشاد بالدورة الثالثة عشرة من جائزة كريستو وجان-كلود، تحت إشراف الدكتورة كريستيانا بونين، الأستاذة المساعدة في كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية في الشارقة. حنان أرشاد هي فنانة ومصمّمة جرافيكية هندية مقيمة في دولة الإمارات، تهدف أعمالها إلى سرد القصص بالاعتماد على وسائط ومواد مختلفة، وعلى الدراسات التاريخية والتقنيات البصرية.

دعم الابتكار

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسّس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسّس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «برعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وبالتعاون بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وجامعة نيويورك أبوظبي، تواصل جائزة كريستو وجان كلود تقدير إرث الفنان عبر تكريم الفائزين في قطاع الصناعات الإبداعية، دعماً للابتكار في مجالات التشكيل والنحت والفن العام».

وتابعت: «نهنّئ حنان أرشاد، الفائزة بالجائزة في سنتها الثالثة عشرة، بإشراف الأستاذة المساعدة في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة، كريستيانا بونين، ونشيدُ بتركيزها من خلال عملها الفائز (تخليد الحكايات) على توثيق التاريخ العريق للحضارات الإنسانية».

وبدورها، قالت مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن، رئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي: «يشكّل هذا العمل استجابة مؤثرة لحالة الاندثار الثقافي، ومثالاً قوياً حول كيفية إعادة تصور السرديات التاريخية من خلال الفن المعاصر».