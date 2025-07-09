لطيفة بنت محمد تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية»

دبي (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية»، بهدف توطيد علاقات التواصل والشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بإثراء الحراك الثقافي في دبي، وتعزيز منظومتها الصحية، ورفع الذائقة الفنية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في الإمارة، ودفع عجلة الإبداع فيها، وتحقيق رؤاها وتطلعاتها المستقبلية.

ووقَّع مذكرة التفاهم كل من هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ «دبي الصحية».

وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة» الهادفة إلى دمج الفنون في منظومة «دبي الصحية»، بما يسهم في إثراء البيئات الداعمة لرحلة التعافي، من خلال أساليب مبتكرة تركز على صحة الإنسان.

وتعكس المذكرة حرص «دبي للثقافة» و«دبي الصحية» على تطبيق مبادئ حكومة دبي المتعلقة بتفعيل التواصل بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب المختلفة، بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة وطموحاتها، إلى جانب تكامل جهودهما الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة، من خلال وضع آليات مشتركة لرصد وتقييم أثر المبادرات الفنية على رفاه المرضى والاستفادة منها في إطلاق مشاريع مستقبلية.

وأكدت هالة بدري أن تفعيل مبادرة «الفن من أجل الخير - محور الصحة» سيسهم في توطيد الروابط بين الثقافة والصحة.

وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم بين «دبي للثقافة» و«دبي الصحية» تُعد خطوة مهمة لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الإمارة، وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة في دبي، والتركيز على الأسرة والصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي.

وأضافت: «تعكس (الفن من أجل الخير - محور الصحة) التزام الهيئة بدمج المبادرات الثقافية الخلاقة في بيئة الرعاية الصحية، وإيجاد منظومة إبداعية مستدامة قادرة على فتح الآفاق أمام الفنانين وتشجيعهم على تسخير أعمالهم الملهمة في تسريع عمليات التعافي ودمج أفكارهم وفنونهم في منظومة الرعاية الصحية».

من جانبه، أكد الدكتور عامر شريف، أن الشراكة بين «دبي الصحية» و«دبي للثقافة»، تُجسِّد نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية في دبي، يجمع بين الصحة والثقافة في خدمة الإنسان.