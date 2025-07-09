«هنا الشارقة».. مرسم حر يبرز إبداعات الصغار

الذيد (الاتحاد)

في أجواء مفعمة بالألوان والبراءة والإبداع، نظّم نادي الذيد الثقافي الرياضي فعالية «المرسم الحر» للأطفال، ضمن فعاليات «أسبوع هنا الشارقة» في إطار برنامج «صيف الشارقة الرياضي - عطلتنا غير»، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ويهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز الهوية الثقافية لدى النشء، من خلال أنشطة إبداعية متنوعة.

شهد المرسم، الذي جرى تنظيمه أمس في مقر النادي، مشاركة واسعة من الأطفال ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 12 سنة، حيث أطلقوا العنان لخيالهم وألوانهم في رسم معالم إمارة الشارقة بطريقة تعبّر عن انتمائهم واعتزازهم بمدينتهم، وتنوّعت الرسومات لتجسّد معالم بارزة، مثل مسجد الشارقة، وقناة القصباء، وواجهة المجاز المائية، والمباني التراثية العريقة، حيث عبّر الأطفال عن حبهم للإمارة بطريقة فنية مؤثرة. وحرصت إدارة النادي على توفير المستلزمات الفنية كافة من ألوان وأدوات، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة أضفت على المكان أجواء من البهجة والتركيز، وسط متابعة من المشرفين والمشرفات الذين وجّهوا الأطفال بلطف وشجعوهم على التعبير بحرية. وأكد سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أهمية إدراج الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الأنشطة الصيفية، لما لها من دور في تنمية الجانب الإبداعي والذوق الفني لدى الأطفال، وغرس حب الوطن والانتماء من خلال الفنون. وقال «نادي الذيد حريص على أن تكون برامجه الصيفية شاملة ومتوازنة، بحيث لا تقتصر على الأنشطة الرياضية، بل تمتد لتشمل الجوانب الثقافية والمعرفية، بما يسهم في بناء شخصية الطفل بشكل متكامل». وأضاف بن هويدن أن «مرسم هنا الشارقة» هو أحد أبرز الفعاليات التي يشهدها الأسبوع الحالي، والتي تجسّد رؤية النادي في جعل الصيف فرصة حقيقية لصقل المهارات، وتعزيز الانتماء، من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والوعي، والفن والوطنية.

