السبت 12 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اختتام الملتقى التوعوي حول مواقع التراث الثقافي في مدينة العين

صورة جماعية خلال الملتقى التوعوي (وام)
12 يوليو 2025 00:58

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
يوم مفتوح للتسجيل في البكالوريوس والمنح الدراسية بـ «كهرباء الشارقة»
16 ألف متر مربع مساحة «حديقة الطوية» في العين

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح «الملتقى التوعوي حول مواقع العين الثقافية.. حفيت، وهيلي، وبدع بنت سعود، ومناطق الواحات»، المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والذي عُقدت فعالياته في مسرح بلدية مدينة العين.
وتندرج هذه الفعالية، ضمن خطة الدائرة التوعوية حول مواقع التراث العالمي في العين، حيث تُجسد هذه المبادرة المحورية التزام دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بحماية وتطوير التراث الغني في مدينة العين والمناطق المحيطة به، وتنميته بأسلوب مسؤول ومستدام.
وصُمم المنتدى بهدف تعزيز الوعي بأهمية مواقع التراث العالمي وتطويرها لدى مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين المحتملين، حيث سلط الضوء على أهمية هذه المواقع وتوضيح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكمها.
وركز الملتقى بشكل بارز على المواقع الثقافية في مدينة العين، والتي تُعد حتى الآن الموقع الوحيد المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مُفصّلاً أهميتها التاريخية والأثرية والاجتماعية وغير المادية والمعمارية والثقافية الغنية.
كما استعرض المنتدى الإجراءات المعتمدة لمراجعة متطلبات التطوير في حدود مناطق الحفاظ ومناطقها العازلة، سعيًا لتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع والتطوير بما يتماشى مع سياسات الحفاظ على التراث.
وتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض توضيحية من قبل مختصين، وعقد جلسات حوار مفتوح ركزت على القيمة العالمية الاستثنائية للمشهد الثقافي الخاص بمدينة العين، وأفضل الممارسات المتبعة فيما يتعلق بالتصميم والتطوير ضمن السياق التاريخي، والعمليات التنظيمية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالموقع التراثي، بالإضافة إلى التحديات التي تُواجه عمليات التطوير التي يقوم بها الاستشاريون والمقاولون في المناطق العازلة للتراث.
وتضمنت أجندة أعمال الملتقى، جلسات متخصصة أدارها نخبة من الخبراء، حيث استعرضوا مجموعة من المواضيع المحورية المهمة، منها المفاهيم والتشريعات المتعلقة بمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، والمواقع الثقافية في مدينة العين والتي تضم حفيت، وهيلي، وبدع بنت سعود، ومناطق الواحات، الهوية الحضرية والمعمارية في سياق مواقع التراث العالمي وأدوات التخطيط، ومسارات التطوير وتيسير المُعاملات والموافقات ضمن مناطق التراث العالمي.
واختُتمت أعمال الملتقى، بإجراء نقاش مفتوح شجّع على التعاون بين الجهات المعنية، وعزز التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المتواصل بحماية التراث الثقافي بالتوازي مع دعم التنمية المستدامة.
من خلال تزويد الحضور بإرشادات واضحة حول الأطر التنظيمية ومتطلبات التصميم، أسهم المُلتقى في تعزيز الشعور المشترك بالمسؤولية تجاه الحفاظ على هوية مدينة العين.
ويساهم هذا الجهد المتخصص في ضمان توافق جميع مشاريع التطوير مع سياسات الحفظ والصون، مما يدعم مكانة أبوظبي المستمرة كواحدة من أفضل المدن الثقافية في العالم.

المواقع التراثية
الإمارات
العين
التراث
دائرة الثقافة والسياحة
التراث الثقافي
اليونسكو
قائمة اليونسكو للتراث العالمي
مواقع التراث العالمي
آخر الأخبار
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
الأخبار العالمية
ترامب يتفقد مواقع الفيضانات في تكساس
اليوم 08:29
ليفربول يسحب «القميص 20»
الرياضة
ليفربول يسحب «القميص 20»
اليوم 08:22
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
الأخبار العالمية
القضاء يأمر إدارة ترامب بوقف الاعتقالات للمهاجرين
اليوم 08:22
لايلز يضع نفسه في «النار»!
الرياضة
لايلز يضع نفسه في «النار»!
اليوم 08:17
مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون الرصاص من أجل الطعام
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©