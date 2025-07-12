الأحد 13 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

النادي الثقافي العربي في الشارقة ينظم معرض «إضاءات»

جانب من معرض إضاءات (من المصدر)
13 يوليو 2025 01:36

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، معرض «إضاءات» للفنان فواز يونس، وذلك بحضور علي المغني، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد سرور ومحمد القصاب، من جمعية الشارقة للفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين التشكيليين وجمهور الفن.
فواز يونس فنان تشكلي ومحامٍ حاصل على دبلوم التربية الفنية من جامعة حلب، درّس الفن التشكيلي لعدة سنوات قبل أن يتجه إلى المحاماة، وظل بالموازاة مع ذلك يمارس الفن ويعرض لوحاته في عدة معارض شخصية ومشتركة.
ضمّ المعرض (34) لوحة فنية، عبارة عن مجموعة من الأعمال الانطباعية التي تنوّعت بين مشاهد الطبيعة والحياة السورية وشواهد تاريخية، وأثر الحرب على المكان والإنسان، واتسمت الأعمال بخصوصية واضحة، حيث يبرز التمايز اللوني عبر ألوان زاهية للتعبير عن الانطباعات التي يريد الفنان أن ينقلها إلى المتلقي، ما جعلها تحمل في طياتها حسّاً جماليّاً شفافاً، وتدعونا لقراءة التفاصيل بعين القلب.
على مدى مسيرته الفنية الطويلة افتتن فواز يونس بالطبيعة وسحرها، وما تزخر به من خطوط وأشكال وحجوم وألوان، فكانت أعماله تجليات فنية بأساليب مختلفة لذلك الجمال والغنى الطبيعي، يحاول أن يبتكر لها لوحات تناسب المشاهد الطبيعية المختلفة التي تمر عليه، ولهذا يراوح بين الانطباعية والواقعية والتجريدية، لكن خصوصيته تبقى في اللون، كما أنه أفرد أعمالاً خاصة للمرأة، تعبيراً عن احترامه وتقديره لها، فرسم المرأة بمعانيها العميقة المتمثلة في الجمال والحب والبساطة والتلقائية، فرسمها ريفية تقوم بالأعمال الريفية اليومية، ورسمها فتاة جميلة حالمة، ورسمها رمزاً للأرض والعطاء.
يأتي معرض (إضاءات) تتويجاً لمسيرة فنية غنية، عبّر فيها فواز يونس عن رؤيته للعالم من خلال عناصر الضوء، والتكوين، والحنين، مانحاً المتلقي تجربة بصرية وإنسانية مفعمة بالجمال والمحبة.

أخبار ذات صلة
انضمام إيجور وفراس وكايو إلى تدريبات الشارقة
«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يُطلق النسخة الثانية من «نواة»
الفنون التشكيلية
الشارقة
إضاءات
النادي الثقافي العربي
آخر الأخبار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
علوم الدار
"طرق دبي" ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 633 مليون درهم
اليوم 15:33
مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان ليوا للرطب ينطلق غداً
اليوم 15:31
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تشهد نزالات قوية في «النسختين 61 و62»
اليوم 15:30
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح السفير الكوري وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 15:21
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
التعليم والمعرفة
بدور القاسمي: إدراج "الفاية" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو يرسخ مكانة الإمارات الحضارية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©