«ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا» يُطلق النسخة الثانية من «نواة»

الشارقة (الاتحاد)



يُطلق مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «نواة»، الذي يقام في نسخته الثانية خلال الفترة من 19 إلى 26 يوليو 2025، في إطار حرصه على بناء جيل مبدع من القادة المؤثرين إيجابياً في مستقبل التكنولوجيا والابتكار، مستهدفاً طلبة الصفوف الدراسية من التاسع إلى الثاني عشر من أبناء إمارة الشارقة، ليرافقهم في رحلة علمية متقدمة تجمع بين الشغف والاكتشاف، وتثري مهاراتهم وتفتح لهم آفاقاً رحبة للتفكير المتعمق.

ويأتي نواة في نسخته الثانية استكمالاً لنجاح النسخة الأولى لتطوير المهارات الإبداعية لأكثر من 60 مشاركاً، وتمكينهم من الفهم المتعمق لثمانية مجالات في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تمكينهم من إنجاز 18 مشروعاً علمياً مبتكراً خلال تحدي الهاكاثون، بما أبرز أثر البرنامج في تحفيز التفكير التصميمي والابتكار العلمي لدى أجيال الغد من القادة والعلماء.

ويركز البرنامج الذي يمتد لسبعة أيام على تقديم مضامين ثرية، يبدأها المشاركون بالتفكير الطموح والثورة القادمة في العلوم، ويخوضون بعدها تجارب تفاعلية ملهمة في برمجة الروبوتات وشرائح الأردوينو، واستكشاف الأحياء الاصطناعية والتكنولوجيا المصغرة، وصولاً إلى التعمق في التقنيات الزراعية والابتكارات الغذائية، وختاماً بيوم التحدي ضمن تجربة هاكاثونية جماعية، تبرز مكتسباتهم من مهارات إبداعية وتصميمية وحلول تقنية رائدة.

ويوفر برنامج «نواة» مزايا عديدة للمشاركين، تتجسد في تمكينهم من المشاركة في جلسات نقاشية ملهمة مع نخبة من الخبراء، وزيارات خارجية تخصصية للعديد من الجهات المحلية، بما يتيح لهم فرصة التعمق في العلوم التقنية الرائدة، والتعرف على القطاعات الحيوية والفرص المهنية للنجاح والقيادة والتأثير.