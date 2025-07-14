«الثقافة والعلوم» تعلن أسماء الفائزين في جائزة الشعر العربي

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أعلن بلال البدور، رئيس مجلس الإدارة، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام لجائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي، بحضور نخبة من الإعلاميين، أسماء الفائزين في جائزة الندوة للشعر العربي بفروعها «التفعيلة والعمودي والنثر».

ذكر البدور أن الندوة أعلنت قبل عامين استحداث جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي؛ بهدف دعم وتحفيز الشعراء في مختلف مجالات الشعر، وأكد أن جوائز الشعر على المستوى العربي كثيرة، وبعضها يكرم ديوان الشعر، ولكن جائزة الندوة تكرم القصيدة.

وقد شارك في هذه الجائزة عدد كبير من الشعراء من مختلف أنحاء الوطن العربي، وأشار البدور أن الدورة الأولى للجائزة كانت باسم الشاعر سلطان بن علي العويس، أما هذه الدورة «الثانية» فقد أطلق عليها اسم الشاعر حمد خليفة أبو شهاب، تكريماً لما بذلاه وقدماه في الساحة الشعرية والثقافية، كذلك الاحتفاء بشعراء الإمارات، وتكريساً لاسم الندوة في الشعر العربي.

وأكد علي عبيد الهاملي أن جائزة الشعر عزيزة على قلوب مجلس إدارة الندوة، التي لم يغب عنها عند استحداث الجائزة أن هناك الكثير من الجوائز المخصصة للشعر، رغم تراجع الدعم للشعر والحركة الشعرية في بعض الأحيان.

وأضاف الهاملي أن جائزة الشعر رغم حداثتها إلا أنها ولدت كبيرة، من خلال الأعداد الكبيرة المشاركة، ففي الدورة الثانية تضاعف عدد المشاركين عن عددهم في الدورة الأولى، وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 1234 مشاركاً، توزعت على النحو التالي 576 مشاركاً في الشعر العمودي، 304 مشاركين في شعر التفعيلة، و354 مشاركاً في شعر النثر.

وأعلن الهاملي أسماء الفائزين على النحو التالي: في «الشعر العمودي»، فاز الشاعر محمد حامد عبدالله العياف (المملكة الأردنية الهاشمية) عن قصيدته ترنيمة أخرى لوجه الحياة. وفي شعر «التفعيلة»، فاز الشاعر إبراهيم عيسى محمد علي (الجمهورية اليمنية) عن قصيدته (الأسوار)، وفي شعر «النثر»، فاز الشاعر محمد عبدالله سليمان التركي (المملكة العربية السعودية) عن قصيدته (تعليمات الحصول على بيت شاعر).