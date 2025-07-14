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التعليم والمعرفة

«الشارقة للمتاحف» تطلق مخيم «إجازة سعيدة»

«الشارقة للمتاحف» تطلق مخيم «إجازة سعيدة»
14 يوليو 2025 23:48

الشارقة (وام)

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أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف اليوم فعاليات النسخة الجديدة من مخيمها الصيفي السنوي «مخيم إجازة سعيدة 2025»، الذي يُقام خلال شهري يوليو وأغسطس في خمسة من متاحف الشارقة، مستهدفاً الأطفال من مختلف الأعمار ببرامج تعليمية وترفيهية تفاعلية، تُسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز معارفهم.
ويأتي تنظيم المخيم ضمن جهود الهيئة لتحويل المتاحف إلى منصات تعليمية نشطة خلال العطلة الصيفية، من خلال برامج صباحية تُقام من الساعة 9:00 حتى 12:30 ظهرا، وتدمج بين التعلم والمرح.
وأوضح خالد حسين، مشرف عام البحوث في متحف الشارقة للآثار، أن هذه البرامج تهدف إلى ربط الأطفال بتراثهم وتعزيز هويتهم الثقافية، إلى جانب تنمية مهاراتهم الإبداعية والمعرفية في بيئة تعليمية محفزة.
ودعت هيئة الشارقة للمتاحف أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في هذه البرامج النوعية، التي تتيح تجربة صيفية مفيدة وممتعة للأطفال.

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