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التعليم والمعرفة

«الشارقة للتراث» يوثق تجربة الإمارة في صون التراث العربي

عبدالعزيز المسلم خلال الندوة (وام)
16 يوليو 2025 02:35

الشارقة (وام)

شارك الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، في ندوةٍ «تجارب في توثيق التراث العربي» عقدت في مركز المؤتمرات ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ20.
وسلّط المسلم خلال مشاركته الضوء على تجربة إمارة الشارقة الرائدة في صون التراث الثقافي منذ البدايات الأولى في سبعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى تأسيس معهد الشارقة للتراث في 2014 ليكون أول صرح علمي متخصص في حفظ وتوثيق التراث الثقافي الإماراتي والعربي.
واستعرض المحاور الأساسية للتجربة، بدءاً من الجهود الفردية والمؤسّساتية الأولى، مروراً بتأسيس إدارة التراث وتوثيق الروايات الشفاهية، وانتهاءً بالمشروعات الكبرى التي يتبناها المعهد، مثل: «جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي»، و«موسوعة الحرف والمهن الإماراتية»، و«مكنز التراث الثقافي غير المادي في العالم العربي»، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في رقمنة هذه الجهود ضمن إطار علمي متكامل.

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