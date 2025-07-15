الأربعاء 16 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. نزار قبيلات يكتب: المكان بين تفاصيل الرواية وبريق الشعر

د. نزار قبيلات يكتب: المكان بين تفاصيل الرواية وبريق الشعر
16 يوليو 2025 02:35

يراعي الأدباء عموماً، الشعراء منهم والرّواة، المكان في إنتاجهم الأدبي، حتى وإن لم يبرز ولم يتجلَ في العنوان أو في البناء الفنّي بشكل معلن، فالرّوايات العجائبية والغرائبية، وكذلك الأمر القصائد النثرية التي تتمتع بنقاط تعمية وغموض، تحاول على الدوام إيجاد حيزٍ ما، فمن دون المكان تصبح الرّوح مكان الأدب وحيزه الوجودي، فلا صوت دون مكان، لكنه في الواقعية الروحية يصبح مكاناً يخلو من التفاصيل المادية والزمانية التي يعمل الأدب على شعرنتها وإثارتها بسحره المعهود، ففي الواقعيات النقدية السابقة، كالواقعية النقدية والتشاؤمية وأيضاً الرومانسية، كان المكان محفزاً أدبياً قبل أن يشكل مَعيناً ينهل منه الأديب مفرداته ويشكل رؤيته نحو الآخر، فالمكان على سبيل المثال في الرواية هوية لا يمكن من دونها رسم الشخصيات الورقية وتقديمها للقراء، لكنه في الشعر يبدو متموضعاً بشكل مختلف، فيوازي المكان الواقعي في السرد، إذ يتمتع الأدب بوظيفة لغوية غير معلنة تتمثل في بلوغ أقصى درجات التأثير المؤدية للإقناع.
بيد أن الكثير من النقاد من يرى أن المكان مكونٌ أساسي من مكونات السرد الأدبي، غير أنه في الشعر لا يَفرض نفسه على الشاعر كأحد مكونات الشعرية لديه، والواضح هو أن المكان في الشعر يعبّر بإخلاص عن وعي الشاعر بواقعه، حيث يزوّد المكانُ الشاعر بشحنات عاطفية تساعد الشاعر لاحقاً على رفع سقف الشعرية في القصيدة، في حين يظل المكان في الرواية جزءاً متلاصقاً مع الشخصية والأحداث التي تقع، وكذلك مع المنظور السردي الذي لا يمكن أن يتبدل ويتنقل دون أن يَعبُر من خلال بنية مكانية واضحة التفاصيل والحدود، في حين يبرق الشعر من زوايا مكانية مختلفة تمدّ الشاعر بحرية التنقل والسفر أينما أراد، فالمكان أليف كما وصفه الناقد العالمي الشهير «غاستون باشلار»؛ فهو ليس مجرد تأثيث ملزم، بقدر ما هو فلسفة إبداعية تجعل المكان متداخلاً بين الذاكرة والرمز، فالمكان في الشعر يحمل الرمز، وفي الرواية مرآة للذوات الإنسانية ونماذجها، إلا أن الاشتغال الروائي والمسرحي على المكان يظل مقيداً بضوء المسرح وبكاميرا السارد، لكنه يبقى حراً طليقاً في عين الشاعر.
* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أخبار ذات صلة
«بيت العود» يحتفي بتخريج الطلاب المتميزين
أحمد الأميري: القارئ شريك أساسي في كتابة الرواية
الشعر
الرواية
الأدب
نزار قبيلات
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 قتيلاً بغارات إسرائيلية على لبنان
اليوم 02:38
فلسطينيون يجمعون ما تبقى من إمدادات الإغاثة من مركز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
توافق جديد حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 02:38
أطفال يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: واحد من كل 10 أطفال يعاني سوء تغذية في غزة
اليوم 02:37
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير أممي يرصد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
اليوم 02:37
وزير الخارجية الفرنسي يتحدث للإعلام خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (وكالات)
الأخبار العالمية
فرنسا: مؤتمر الأمم المتحدة سيناقش الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©