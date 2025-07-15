د. نزار قبيلات يكتب: المكان بين تفاصيل الرواية وبريق الشعر

يراعي الأدباء عموماً، الشعراء منهم والرّواة، المكان في إنتاجهم الأدبي، حتى وإن لم يبرز ولم يتجلَ في العنوان أو في البناء الفنّي بشكل معلن، فالرّوايات العجائبية والغرائبية، وكذلك الأمر القصائد النثرية التي تتمتع بنقاط تعمية وغموض، تحاول على الدوام إيجاد حيزٍ ما، فمن دون المكان تصبح الرّوح مكان الأدب وحيزه الوجودي، فلا صوت دون مكان، لكنه في الواقعية الروحية يصبح مكاناً يخلو من التفاصيل المادية والزمانية التي يعمل الأدب على شعرنتها وإثارتها بسحره المعهود، ففي الواقعيات النقدية السابقة، كالواقعية النقدية والتشاؤمية وأيضاً الرومانسية، كان المكان محفزاً أدبياً قبل أن يشكل مَعيناً ينهل منه الأديب مفرداته ويشكل رؤيته نحو الآخر، فالمكان على سبيل المثال في الرواية هوية لا يمكن من دونها رسم الشخصيات الورقية وتقديمها للقراء، لكنه في الشعر يبدو متموضعاً بشكل مختلف، فيوازي المكان الواقعي في السرد، إذ يتمتع الأدب بوظيفة لغوية غير معلنة تتمثل في بلوغ أقصى درجات التأثير المؤدية للإقناع.

بيد أن الكثير من النقاد من يرى أن المكان مكونٌ أساسي من مكونات السرد الأدبي، غير أنه في الشعر لا يَفرض نفسه على الشاعر كأحد مكونات الشعرية لديه، والواضح هو أن المكان في الشعر يعبّر بإخلاص عن وعي الشاعر بواقعه، حيث يزوّد المكانُ الشاعر بشحنات عاطفية تساعد الشاعر لاحقاً على رفع سقف الشعرية في القصيدة، في حين يظل المكان في الرواية جزءاً متلاصقاً مع الشخصية والأحداث التي تقع، وكذلك مع المنظور السردي الذي لا يمكن أن يتبدل ويتنقل دون أن يَعبُر من خلال بنية مكانية واضحة التفاصيل والحدود، في حين يبرق الشعر من زوايا مكانية مختلفة تمدّ الشاعر بحرية التنقل والسفر أينما أراد، فالمكان أليف كما وصفه الناقد العالمي الشهير «غاستون باشلار»؛ فهو ليس مجرد تأثيث ملزم، بقدر ما هو فلسفة إبداعية تجعل المكان متداخلاً بين الذاكرة والرمز، فالمكان في الشعر يحمل الرمز، وفي الرواية مرآة للذوات الإنسانية ونماذجها، إلا أن الاشتغال الروائي والمسرحي على المكان يظل مقيداً بضوء المسرح وبكاميرا السارد، لكنه يبقى حراً طليقاً في عين الشاعر.

* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية