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التعليم والمعرفة

محاضرة تستعرض «المسؤولية المجتمعية والسنع الإماراتي»

جانب من حضور المحاضرة (من المصدر)
17 يوليو 2025 03:50

دبي (الاتحاد)

ضمن إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية لتعزيز الهوية الإماراتية، وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة، شارك أمس الأربعاء، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في فعاليات معسكر جمارك دبي الصيفي، من خلال محاضرة توعوية قدّمها عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، بحضور الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعدد من مديري الإدارات.
سلّط بن دلموك في محاضرته الضوء على المسؤولية المجتمعية في السنع الإماراتي، مؤكداً أن القيم والعادات الأصيلة تشكّل صمّام أمان للتماسك المجتمعي، مشيراً إلى أهمية الالتزام بها من قبل جميع أفراد المجتمع، وخاصة فئة الشباب، لما لهم من دور محوري في تمثيل الصورة الحضارية للوطن.

وخصصّ مساحة مهمة للحديث عن دور المرأة الإماراتية في المجتمع، مؤكّداً أن حضورها التاريخي والحيوي ليس طارئاً أو وليد اللحظة، بل هو امتداد لمسيرة مشرفة من العطاء المتواصل والارتباط الوثيق بالهوية الإماراتية الأصيلة.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية كانت - ولا تزال - الركيزة الأولى في تشكيل نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون، فهي من تُعدّ الأجيال، وتغرس فيهم القيم، وتصنع بيئة أسرية مستقرة تعزز من ارتباط الفرد بهويته وثقافته، وتجعله أكثر انتماء لوطنه ولمجتمعه.
ووجّه الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث رسالة مباشرة إلى الشباب المشاركين في المعسكر، حثّهم فيها على التمسك بالتراث والموروث الشعبي، الذي يشكّل جوهر الهوية الوطنية، داعياً إياهم إلى أن يكونوا قدوة في السلوك الإيجابي داخل المجتمع، مؤكداً أن الشباب اليوم هم سفراء القيم الإماراتية الأصيلة، وأن تصرفاتهم وسلوكهم في المجتمع تعكس صورة الوطن وهويته أمام الآخرين.

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تكريم 
شهدت الفعالية تكريم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديراً لجهوده الرائدة والمستمرة في نشر الثقافة الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم المجتمعية، حيث عبّر القائمون على المعسكر عن امتنانهم لمشاركة المركز المثمرة.

 

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