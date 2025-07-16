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التعليم والمعرفة

استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» حتى 31 الجاري

استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» حتى 31 الجاري
16 يوليو 2025 23:29

الشارقة (وام)

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يواصل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» لعام 2025، التي تندرج ضمن حملة «اقرأ، احلم، ابتكر»، وتستهدف الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 عاماً في دولة الإمارات؛ بهدف تشجيعهم على التعبير عن أنفسهم من خلال كتابة القصص باللغة العربية وتطوير مهاراتهم الإبداعية في بيئة محفزة ومشجعة.
وتفتح المسابقة المجال أمام الجيل الجديد لاستكشاف قدراتهم السردية، وتمنحهم فرصة حقيقية للتفاعل مع عالم الأدب بطريقة عملية تدمج بين التخيّل والكتابة والتفكير النقدي، وتمثل هذه المسابقة خطوة أولى نحو بناء علاقة متينة بين الكُتّاب الصغار واللغة العربية تعزّز لديهم الشغف بالقراءة، وتدفعهم إلى مواصلة الاستكشاف الأدبي، وتوسيع آفاقهم الفكرية.
وتستمر فترة تقديم المشاركات حتى 31 يوليو الجاري، على أن تكون القصة مكتوبة باللغة العربية، ومن تأليف الطفل نفسه، ويمكن للمتسابق إرفاق رسوم توضيحية تدعم النص.
وتُقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية «من 6 إلى 9 أعوام، ومن 10 إلى 12 عاماً، ومن 13 إلى 18 عاماً»، حيث يحصل الفائز في كل فئة على جائزة مالية تبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب وشهادة تقدير مع نشر الأعمال الفائزة على المنصة الرقمية للحملة، احتفاء بالمواهب الواعدة وتشجيعاً لها على مواصلة الكتابة.

الكتابة الإبداعية
الشارقة
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين
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