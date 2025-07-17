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التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تطلق النسخة الثانية من «مخيم العزف على البيانو» أكتوبر

«دبي للثقافة» تطلق النسخة الثانية من «مخيم العزف على البيانو» أكتوبر
17 يوليو 2025 23:16

دبي (وام)
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن استعدادها لإطلاق النسخة الثانية من برنامج مخيم العزف على البيانو، بالتعاون مع "هاوس أوف بيانوز" ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تدريب المواهب الإماراتية الناشئة في مجال العزف على البيانو، وصقل قدراتهم الفنية والموسيقية، بما ينسجم مع رؤية دبي للثقافة في تمكين المبدعين ودعم المشهد الثقافي المحلي.
يقام البرنامج بدعم من منحة دبي الثقافية خلال الفترة من أكتوبر 2025 وحتى مايو 2026، ويستهدف 50 موهبة ناشئة من الفئة العمرية بين 6 و17 عاماً، بالإضافة إلى 10 مشاركين فوق 18 عاماً لتدريبهم على تقنيات العزف، وتاريخ الموسيقى الكلاسيكية والعربية من خلال دروس وورش عمل تحت إشراف أساتذة وموسيقيين محليين.
كما تتضمن منح النسخة الثانية ورشاً متخصصة في صيانة البيانو للمشاركين من عمر 14 عاماً فأعلى، إضافة إلى فرص إرشاد طويلة المدى للمواهب الراغبة في بناء مسيرتهم المهنية في مجال الموسيقى، فضلاً عن تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المراكز الفنية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات.
يبدأ استقبال طلبات التسجيل في البرنامج من 1 أغسطس 2025 ويستمر حتى 15 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حيث ستتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات واختيار المؤهلين بحسب العمر ومستوى المهارات.
وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في دبي للثقافة، إلى أن البرنامج يمثل جزءاً من جهود الهيئة للنهوض بالقطاع الموسيقي، وتمكين الطاقات الواعدة بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.

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