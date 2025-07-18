«أبوظبي للغة العربية» يصدر «اليونانيون والرومان.. والنجوم»

أبوظبي (وام)

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، كتاب «اليونانيون والرُّومان و...النُّجوم»، للمؤلف الإيطالي سيموني بيتا، والذي ترجمته إلى العربية الدكتورة نجلاء والي، وراجعه الدكتور عزالدين عناية.

يشكّل الكتاب، الذي صدر في إطار مشروع كلمة للترجمة، وثيقة أدبية وتاريخية ملهمة، وإضافة نوعية للمكتبة العربية، إذ يستعرض الدور الذي لعبته النجوم في حياة القدماء، وعلاقة الحضارات القديمة بالأجرام السماوية، من خلال نحو مائة نص إغريقي وروماني من الشعر والنثر والفلسفة تناولت هذا الموضوع.

يسلط الكتاب الضوء على العلاقة بين علم الفلك وعلم التنجيم في الحضارة اليونانية والرومانية، مستعرضاً آراء أبرز رموزها.

مؤلف الكتاب، سيموني بيتا، أستاذ الأدب الإغريقي في جامعة سيينا الإيطالية، حاصل على الدكتوراه من جامعة ميلانو عام 1994، وله عدد من المؤلفات في فقه اللغة والمسرح الإغريقي، كما ترجم أعمالاً كلاسيكية بارزة إلى الإيطالية.

أما المترجمة، الدكتورة نجلاء والي، فهي أستاذة جامعية مصرية في جامعة تورينو، حاصلة على الدكتوراه في اللغة الإيطالية وآدابها، ولها عدة ترجمات بارزة نالت من خلالها جوائز تقديرية، أبرزها جائزة الإنجاز في الترجمة من إيطاليا في العام 2017، وهي تدير سلسلة «الأدب المصري المعاصر» لدى مركز الدراسات الشرقية في روما.