ورشة تدريبية حول فنون تحرير العناوين الصحفية

دبي (الاتحاد)

في إطار فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي، نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، يوم أمس الأول الخميس، ورشة تدريبية متخصصة في الإعلام، بعنوان: «أنماط ومعايير العناوين الجاذبة في الإعلام التقليدي والحديث»، قدّمها الإعلامي رفعت بو عساف، بمشاركة نخبة من المهتمين بالشأن الإعلامي.

وجاءت الورشة في إطار تعزيز المهارات التحريرية لدى العاملين في المجال الإعلامي، وركّزت على الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بصياغة العنوان الصحفي.

استهلّ المحاضر الورشة بالتطرّق إلى ماهية العنوان الصحفي، معرفاً إياه بأنه جملة مختصرة تُصاغ بدقة لغوية، وتلخّص مضمون المادة الإعلامية بأسلوب مشوّق. ثم استعرض أقسام العنوان، وهما: التمهيدي والرئيسي، مبيناً وظائف كل منهما وسماتهما.

كما تناولت الورشة مبادئ وسمات العنوان الإعلامي، مؤكداً أن العنوان يُعد المفتاح الأول لفهم المحتوى، وأن صياغته تتطلب خبرة صحفية ومهارة لغوية عالية. ومن أبرز وظائف العنوان: الإنباء، والتوجيه، وتلخيص المادة، وتحفيز المتلقي على متابعة المحتوى، فضلاً عن كونه وسيلة رئيسية لإيصال الرسالة الإعلامية.

وتطرّق المحاضر أيضاً إلى أنواع العناوين، مثل: العنوان الخبري، والتقريري، والتحقيقي، والمقالي، موضحاً أن اختيار نوع العنوان يرتبط بطبيعة المادة الإعلامية.

واختتم المحاضر الورشة باستعراض مجموعة من معايير تحرير العنوان الجيد، منها: الوضوح، والدقة، والإيجاز، واستخدام الفعل المضارع، وتجنّب الغموض، والابتعاد عن التكرار والحشو.

وقد تضمّن الجزء العملي من الورشة تطبيقات تدريبية تفاعلية، أُتيحت خلالها للمشاركين فرصة صياغة عناوين صحفية بأنفسهم، استناداً إلى نصوص إعلامية واقعية.