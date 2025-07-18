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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تنظّم جلسة حوارية حول كتاب «الشيخ التنفيذي»

جانب من المحاضرة (من المصدر)
19 يوليو 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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بالتزامن مع ذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استضافت مكتبة محمد بن راشد، جلسة مميزة لمناقشة كتاب «الشيخ التنفيذي: دروس في القيادة»، والذي يستعرض مفاهيم القيادة الملهمة لسموه.
وقدّم الجلسة مؤلف الكتاب الدكتور يسار جرّار، عضو مجلس الأمناء في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث استعرض أمام الحضور أبرز مبادئ القيادة التي تبناها سموه، والتي ساهمت في إحداث تحولات نوعية على مستوى العمل الحكومي والاقتصادي والاجتماعي بإمارة دبي.
وسلّطت الجلسة الضوء على فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  في استشراف المستقبل، إذ استشهد الدكتور «جرّار» بمقولة سموه: «المستقبل لا يُنتظر، بل يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، مشدداً على دور القيادة في تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، وتحفيز الأفراد نحو الإبداع والتميز.
وتطرقت الجلسة إلى تفاصيل عملية بناء دبي نموذجاً عالمياً للمدن المستقبلية، وكيف تبنّى سموه سياسة التحدي والمجازفة المدروسة لتحقيق إنجازات نوعية خلال فترات قياسية.
وأوضح «جرّار» أن القيادة الفعّالة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقوم على تحريك طاقات الأفراد، وتوحيد الجهود الجماعية لتحقيق الأهداف الكبرى، مع تأكيد ضرورة أن يسعى القائد لتكون دبي «الرقم 1» في مختلف المجالات.
وتضمنت الجلسة حواراً مفتوحاً مع الجمهور، أتاح للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم ومشاركة تجاربهم وأفكارهم، فيما أكّد الدكتور «جرّار» في كلمته الختامية أنّ دروس القيادة المستوحاة من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، داعياً الجميع إلى تبني فلسفة سموه في تحقيق الريادة وصناعة الإنجازات الاستثنائية.
وفي ختام الجلسة، وقّع الدكتور يسار جرّار، نسخاً من كتابه للحضور الذين أبدوا اهتماماً لافتاً بمضامين الكتاب، وما يحمله من رؤى تُجسّد مسيرة قائدٍ استثنائي، وفكراً يُلهم الأجيال القادمة.
وجاءت الجلسة ضمن برنامج تمكين العقول الشابة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع، حيث شهدت حضوراً لافتاً من الشباب والمهتمين بمجالات القيادة والإدارة.

مكتبة محمد بن راشد
الإمارات
دبي
محمد بن راشد
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