«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم فعاليات وطنية بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»

أبوظبي (وام)

أعد الأرشيف والمكتبة الوطنية مع شركائه الاستراتيجيين برنامجاً وطنياً حافلاً، حيث نظم عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني، وذلك احتفاء بيوم عهد الاتحاد، الذي انطلقت منه الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسين نحو اتحادها الميمون.

وتعزيزاً للولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، تتوزع فعاليات الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذه المناسبة الوطنية، بما تتضمنه من معلومات تاريخية موثقة ليثري بها العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية عن القيم والمبادئ الوطنية التي غرسها الآباء المؤسسون في ذلك اليوم الأغر في محاضرة عن «يوم عهد الاتحاد في مسيرة قيام دولة الإمارات»، وفي سبيل ترسيخ الوعي الوطني لدى الناشئة والأطفال، فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم أيضاً عدداً كبيراً من الورش التي تتمحور حول قيم ذلك اليوم المجيد ومبادئه.

وعلى صعيد متصل، قام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتزويد عدد من مؤسسات الدولة والجهات الرسمية بالوثائق التاريخية المتعلقة بيوم الثامن عشر من يوليو 1971، لكي يثروا بها المعارض التوثيقية التي نظموها في مقراتهم، أو يثروا بها مواقع وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويجسّد الأرشيف والمكتبة الوطنية في فعالياته أهمية هذا اليوم، الذي يمثّل لحظة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست دعائم الاتحاد، ورسّخت رؤية وطن موحّد وقوي، حيث وقّع حكام الإمارات على وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، معلنين رسمياً اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة سبقت الإعلان الرسمي عن الاتحاد في الثاني من ديسمبر من العام نفسه.



مصدر إلهام

يؤكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن «يوم عهد الاتحاد» ذكرى سنوية للفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتجديد الولاء والانتماء، وهو مصدر إلهام متجدد، ويتجلى فيه تصميم دولة الإمارات على المضي قدماً، في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، نحو تعزيز مكانتها في المجالات التنموية المختلفة، وهي تحافظ على القيم الأصيلة التي رسخها في وجدان هذه الأمة المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.