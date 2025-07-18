د. عبدالله الغذامي يكتب: هل تسكننا الأماكن أم نسكنها؟

علاقة الإنسان مع المكان متشابكةٌ، فالمكان يسكننا بمثل ما نسكنه، وكل مكان يحتوينا مرةً يظل مغروساً فينا منذ بدايات تمريننا في أرحام أمهاتنا، حيث تتشكّل جيناتنا آتية من مصادر محال أن نحيط بها أو نعي دورها فينا إلا أن ظهرت بعض علاماتٍ قد تلفت نظرنا، وفي العلم إشارات تثير الاهتمام، فقد يجد المرء نفسه يكره رائحة حيوان معين دون سبب ظاهر لهذا الإحساس، وقد نعجب كيف نكره رائحة هذا الحيوان المعين أو نضطرب منه، وهذا ما جعل دارسين يحيلون الأمر لوراثة جينية عن أجداد قدماء ربما مروا بتجربة مُرةٍ مع ذلك الحيوان، وبقيت آثار الحدث لتتناسل عبر تسلسل الجينات.

والذي يهمني هنا هو علامات الأمكنة في الثقافة وفي الشعر خاصةً، فإذا رأينا شعراء الأندلس يتغنون بصبا نجدٍ مثلاً، بينما هم أبعد ما يكونون عن نجد، ولم تكُ نجد جزءاً في حياتهم ولا في سيرتهم الواعية، وإن هبت الصبا في قرطبة فهي صبا باريس وليست صبا نجد، ولكن للشعر جينات كما للبشر جينات، ولذا يكثر حضور صبا نجد في الشعر العربي كله قديمة وحديثه من العراق إلى الأندلس، وقد ذكر ياقوت الحموي أن الشعراء تغنوا منذ القدم بنجد وظل هذا التغني قيمةً دلالية وشعريةً ركيزة. ويتردد في المواويل والأغاني ويحدث درجات عالية وعميقة من التطريب.

وفي زمننا هذا سنرى مثالاً واقعياً عن تلبس المكان بالإنسان، فالأفارقة في أميركا يحملون أفريقيا على وجوههم باللون وبقسمات الوجه، وتسير أفريقيا معهم حيث ساروا لدرجة أن نراها في طريقة نطقهم للإنجليزية وفي ملابسهم وأغانيهم ورائحة أجسادهم، وفي كل واحد من البشر شحنات مخزونة من الأمكنة التي سكنها هو أو أسلافه مهما بعد بهم الزمن، وتختلف درجات الأثر بمقدار درجات تغلغل الحال المكانية، فإن مرّ الإنسان بذكرى عميقة أو مرّ بتجربة مؤثرة فهذا يقوي ظهور الأثر للعلن ومصاحبته للوعي، ولكن تظل بعض سمات مكانية مطمورةً في الأعماق ولا تعلن عن نفسها إلا إذا طرأ ما يحفّزها، كأن تسمع أحداً ينطق بمفردة منسية عندك منذ صغرك فتحضر ذاكرة المفردة وسياقاتها الظرفية والمكانية خاصةً، وتشعر بأن مفردةً واحدةً تعيدك لمكانٍ ظننت أنك قد طويته في غيابة النسيان، ولكن المكان نفسه لا ينسى ويظل ينتظر لحظات تسنح ليحضر أمامك وكأنك لم تفارقه، وكذلك هي الجينات الثقافية التي تنغرس في الثقافة ومن ثم تهيمن على خطاب عام، والشعر من أبرز خطابات الوجدان البشري ولذا تظل جينات الشعر تتناسل من شاعر إلى شاعر، ولذا نجد الأطلال عند الجاهلي وعند العباسي والأندلسي وعند شوقي، وهم أبناء المدينة ولا أحد منهم عرف الأطلال أو وقف عليها ولكنها هي تقف عليهم وتحضر في كلماتهم وفي نظامهم الذهني والتعبيري متحدية الزمن حيث تتغلب الذاكرة العميقة على النسيان.

كاتب ومفكر سعودي

أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض