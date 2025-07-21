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التعليم والمعرفة

«مكتبات الشارقة» تبحر في «عالم القصص» عبر المخيم الصيفي

جانب من فعاليات سابقة (من المصدر)
22 يوليو 2025 01:07

الشارقة (الاتحاد) 

في أجواء من الإبداع والمعرفة، تطلق مكتبات الشارقة العامة برنامج «المخيم الصيفي 2025» خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس، ليستقبل الأطفال واليافعين في جميع فروع المكتبات المنتشرة في الإمارة من الساعة 9:30 حتى الواحدة ظهراً، تحت شعار «رحلة في عالم القصص»، جامعاً بين المتعة الأدبية والتجربة التفاعلية، في مبادرة تهدف إلى غرس حب القراءة وتطوير المهارات الحياتية والإبداعية لدى الأجيال الجديدة.
ويُقدّم المخيم تجربة قرائية متكاملة تقوم على تسليط الضوء على قصة مختارة واحدة في كل مكتبة، بحيث يتم استكشافها بعمق على مدار أربعة أيام متتالية. ويتضمن البرنامج نشاطين يومياً صُمما بعناية ليرتبطا بشكل مباشر بعناصر القصة من شخصيات، وحبكة، وأحداث، وأماكن، وقيم، وذلك من خلال أنشطة فنية، ومسرحية، وألعاب ذهنية، وورش تعليمية تفاعلية تُشعل خيال المشاركين، وتنمّي قدراتهم على التعبير والفهم وربط الأدب بالواقع بطريقة ممتعة ومبتكرة.

بيئة محفّزة 
ويتوزّع المخيم الصيفي على جميع فروع مكتبات الشارقة العامة، حيث صُممت البرامج بعناية لتراعي احتياجات واهتمامات الفئات العمرية المختلفة، من الأطفال إلى اليافعين، إذ تستهدف مكتبات الشارقة وكلباء ووادي الحلو العامة فئة الناشئة واليافعين (14–18 عاماً)، فيما تفتح كتبات الذيد وخورفكان ودبا الحصن أبوابها لفئة الطفولة المتأخرة (6–13 عاماً).
ويركّز برنامج المخيم الصيفي على تحقيق مجموعة من الأهداف التربوية المتكاملة، في مقدمتها تعزيز حب القراءة والاستكشاف الأدبي لدى الأطفال واليافعين، إلى جانب دمج المهارات الحياتية في إطار قصصي تفاعلي.

محاور يومية 
ففي مكتبة الشارقة العامة، يخوض اليافعون تجربة أدبية وفكرية من خلال قصة «روبن هود».
أما مكتبة الذيد فتأخذ الأطفال في مغامرة تراثية بحرية مع قصة «رحلة دانة»، من خلال ورش فنية لصنع اللؤلؤ، عرض تراثي مع النوخذة، وأهازيج بحرية، وعرض فيلم عن الحياة البحرية السابقة، إلى جانب عرض مسرحية «تاجر اللؤلؤ».
في حين تحتفي مكتبة كلباء بعالم القراصنة عبر قصة «كنز باراكودا».
وفي خورفكان، تدور مغامرات «بوجي» وسط حكايات مسرحية وتمارين في الكتابة الإبداعية. بينما تحتضن دبا الحصن قصة «شنق بن عنق» من التراث الإماراتي. أما مكتبة وادي الحلو، فتركز على الإبداع والاختراع من خلال مغامرات «حمدان».

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