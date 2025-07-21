الإثنين 21 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات

دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات
21 يوليو 2025 21:16

دبي (وام)
فازت هيئة الثقافة والفنون في دبي بجائزة الابتكار من أجل الأثر، ضمن فئة المدن الذكية خلال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة والمختص بالتكنولوجيا الرقمية.
وتوجت الهيئة جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لحماية التراث الثقافي عبر مشروع المسح والاستكشاف المعزز بالذكاء الاصطناعي في موقع ساروق الحديد الأثري، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
وتم اختيار المشروع كأحد دراسات الحالة الفائزة، وأُدرج في التقرير النهائي للاتحاد الدولي للاتصالات، كما جرى استعراضه خلال جلسة الابتكار من أجل الأثر ضمن القمة التي جمعت نخبة من قادة الابتكار حول العالم. واستخدم المشروع تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجيوفيزيائي مثل الرادار المخترق للأرض والمسح المغناطيسي والخرائط الطبوغرافية عالية الدقة، وأسفر عن أكثر من 2500 قراءة تشير لاحتمالية وجود معالم وقطع ذات قيمة أثرية.
تبرز الجائزة ريادة دبي للثقافة في دمج الابتكار بالقطاع الثقافي وتسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة المعتمدة لدى الأمم المتحدة وتعكس التزام الهيئة بتمكين المواهب وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة والمعرفة.
وأكدت هالة بدري مدير عام الهيئة أن التكريم يعكس التزام دبي للثقافة بتبني التقنيات المستقبلية لحفظ التراث وتعزيز حضوره عالميا من خلال أدوات ذكية غير تدخّلية تحافظ على الماضي وتروّج له.
وأوضحت منى القرق الرئيس التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث أن المشروع يعكس شراكة فاعلة بين التراث والابتكار مؤكدة أهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين لإعادة تصور طرق حماية التراث الثقافي وتقديمه بطرق متقدمة.
وشكلت قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام منصة عالمية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية بمشاركة واسعة من منظمات الأمم المتحدة وجهات دولية.

أخبار ذات صلة
«دبي للثقافة» تطلق النسخة الثانية من «مخيم العزف على البيانو» أكتوبر
شراكة استراتيجية تجمع «دبي للثقافة» و«جمعية الإمارات للملكية الفكرية»
هيئة الثقافة والفنون في دبي
دبي للثقافة
جائزة الابتكار
الاتحاد الدولي للاتصالات
آخر الأخبار
أبوظبي
علوم الدار
احتمال تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
اليوم 17:16
دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات
التعليم والمعرفة
دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات
اليوم 21:16
ألبرت أينشتاين
الترفيه
نشر مذكرات ألبرت أينشتاين بعد 20 عاما على اكتشافها
اليوم 21:02
الأمن الداخلي السوري يقيم نقطة تفتيش في السويداء
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد لحصيلة أعمال العنف في السويداء
اليوم 20:47
نقل جاسكوين إلى المستشفى بعد وعكة صحية في منزله
الرياضة
نقل جاسكوين إلى المستشفى بعد وعكة صحية في منزله
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©