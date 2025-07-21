دبي للثقافة تحصد «جائزة الابتكار» من الاتحاد الدولي للاتصالات

دبي (وام)

فازت هيئة الثقافة والفنون في دبي بجائزة الابتكار من أجل الأثر، ضمن فئة المدن الذكية خلال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة والمختص بالتكنولوجيا الرقمية.

وتوجت الهيئة جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لحماية التراث الثقافي عبر مشروع المسح والاستكشاف المعزز بالذكاء الاصطناعي في موقع ساروق الحديد الأثري، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وتم اختيار المشروع كأحد دراسات الحالة الفائزة، وأُدرج في التقرير النهائي للاتحاد الدولي للاتصالات، كما جرى استعراضه خلال جلسة الابتكار من أجل الأثر ضمن القمة التي جمعت نخبة من قادة الابتكار حول العالم. واستخدم المشروع تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجيوفيزيائي مثل الرادار المخترق للأرض والمسح المغناطيسي والخرائط الطبوغرافية عالية الدقة، وأسفر عن أكثر من 2500 قراءة تشير لاحتمالية وجود معالم وقطع ذات قيمة أثرية.

تبرز الجائزة ريادة دبي للثقافة في دمج الابتكار بالقطاع الثقافي وتسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة المعتمدة لدى الأمم المتحدة وتعكس التزام الهيئة بتمكين المواهب وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة والمعرفة.

وأكدت هالة بدري مدير عام الهيئة أن التكريم يعكس التزام دبي للثقافة بتبني التقنيات المستقبلية لحفظ التراث وتعزيز حضوره عالميا من خلال أدوات ذكية غير تدخّلية تحافظ على الماضي وتروّج له.

وأوضحت منى القرق الرئيس التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث أن المشروع يعكس شراكة فاعلة بين التراث والابتكار مؤكدة أهمية التعاون مع شركاء استراتيجيين لإعادة تصور طرق حماية التراث الثقافي وتقديمه بطرق متقدمة.

وشكلت قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام منصة عالمية لاستكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز التنمية بمشاركة واسعة من منظمات الأمم المتحدة وجهات دولية.