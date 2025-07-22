«بحر الثقافة» تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظمت «مؤسسة بحر الثقافة» في أبوظبي، محاضرة حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان «أداة مساعد إلى شريك في الحياة اليومية»، قدمها الباحثان: د. غيث محمد فائز عقاد، د. رائد محمد فائز عقاد.

وكشفت المحاضرة أن الذكاء الاصطناعي علم متقدم، وهو جزء من تطبيقاتنا اليومية، مثل: الهاتف الذكي، المساعد الصوتي، وأيضاً الترفيه كاقتراحات الأفلام والأغاني على «سبوتيفاي»، إضافة إلى التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى الذي يظهر لك أولاً على إنستغرام وتيك توك، وصولاً إلى خرائط جوجل التي تتنبأ بالازدحام، وتقترح أسرع طريق.

وأوضحت المحاضرة أن الذكاء الاصطناعي هو بداية صورة إبداعية، لأنه لا يقوم بالتحليل فقط، بل يقوم بإنشاء وابتكار محتوى جديد لم يكن موجوداً من قبل، فهو ينشئ نصوصاً ومقالات ورسائل إلكترونية ونصوصاً إعلامية، كما يشكل لوحات فنية وصوراً واقعية وتصاميم، وينشئ أصواتاً وموسيقى وكلاماً واقعياً. وهذه الأدوات يمكن أن تشارك الإنسان في الكتابة والإجابة عن الأسئلة. وكشف الباحثان في المحاضرة «كيف تتحدث مع الآلة» وفن كتابة الأوامر وجودة النتائج التي تحصل عليها من «الذكاء الاصطناعي»، وأفضل صيغة ذهبية لكتابة أوامر واضحة تحقق لك أفضل النتائج الممكنة.