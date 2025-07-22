«أبوظبي للغة العربية» يختتم فعالية «كاريوكي بالعربية»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، فعالية «كاريوكي بالعربية» التي أطلقها ضمن مبادرته المخصصة للأطفال والناشئة «صيفنا بالعربية»، وأقيمت يومي 10 و17 يوليو الجاري، واشتملت على أنشطة فنية، ولغوية، جمعت بين جمال الموسيقى، والمعرفة، والإبداع.

وشهدت الفعالية التي استضافتها جزيرة السعديات، وأقيمت بالتعاون مع منصة «أنغامي»، مشاركة أكثر من 20 طفلاً تفاعلوا مع ما قدّمته من مضامين ترفيهية، وثقافية ثريّة، حيث أتيحت لهم فرصة إعادة تأدية بعض الأغنيات باللغة العربية الفصحى، كما تعرّف المشاركون على أساسيات الموسيقى مثل: السلم الموسيقي، والإيقاعات، والألحان، والآلات، ومقامات الموسيقى العربية الأساسية، والمقامات الفرعية، وغيرها.

وخاض الأطفال، خلال الفعالية، تجربة استثنائية مكّنتهم من الوقوف على المسرح ومواجهة الجمهور بعد القيام ببعض التمارين الضرورية مثل: أداء الأغنيات، والتنفّس، وإحماء الصوت، والتركيز على مخارج الحروف الثابتة، والمتحرّكة، ضمن ثلاث مجموعات حملت كلّ واحدة منها اسم مقام موسيقي (عجم، الحجاز، نهاوند)، كما ضاعفت الفعالية من المتعة لدى الأطفال المشاركين، حيث تم إطلاق اسم آلة موسيقية على كلّ طفل مشارك، لتُختتم الفعالية بتسليم الأطفال شهادات مشاركة، الأمر الذي ترك في نفوسهم ذكرى جميلة عن إبداعات اللغة العربية، وفنون الموسيقى.

وتعكس هذه الفعالية رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز حضور اللغة العربية في نفوس الأجيال الجديدة، وربطهم مع مقدرات تراثهم الثقافي، وترسيخ مكانة ودور إمارة أبوظبي مركزاً حضارياً لنشر اللغة العربية، كما ساهمت في بناء علاقة وجدانية بين الأجيال الجديدة واللغة، ترسّخ في ذاكرتهم أهمية لغة الضاد، وجماليات الموسيقى، فضلاً عن الدور الذي تلعبه في تحفيز الإبداع اللغوي لديهم، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عما يملكونه من مواهب ومهارات.