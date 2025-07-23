«الإمارات العلمي».. منصة لاستقطاب الطاقات الإماراتية الواعدة

دبي (الاتحاد)

قام بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، يرافقه كل من مريم الفلاسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، وبطي الفلاسي، عضو مجلس إدارة الندوة ورئيس اللجنة الثقافية، بزيارة المتدربين والمنتسبين في البرنامج الصيفي، الذي ينظمه نادي الإمارات العلمي خلال الفترة من 29 يونيو حتى 27 يوليو الجاري.

وأشاد البدور بالبيئة التعليمية والعلمية الملهمة التي يوفرها النادي، مؤكداً أنها تشكل حاضنة مثالية لاستثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم. كما عبّر عن إعجابه بالشغف والجدية التي لمسها لدى المشاركين، وحرصهم على استثمار العطلة الصيفية في اكتساب المعارف وتعزيز خبراتهم العملية، بما يضيف قيمة حقيقية لمستقبلهم العلمي والمهني.

وأكد البدور أن البرنامج الصيفي يمثل نموذجاً ناجحاً في توجيه طاقات الشباب نحو مجالات علمية متقدمة، ويترجم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار. وأشار إلى أن البرامج والورش المتخصصة التي يقدمها النادي تسهم في صقل مهارات المنتسبين وفتح آفاق أوسع أمامهم.

ويولي البرنامج الصيفي اهتماماً خاصاً بمجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة محورية في استشراف المستقبل وصناعة التحول الرقمي. ويُذكر أن البرنامج استقطب 320 طالباً وطالبة من المواطنين، تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عاماً، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنميتها، وتمكين الشباب الإماراتي من أدوات المستقبل.