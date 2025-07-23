الأربعاء 23 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الإمارات العلمي».. منصة لاستقطاب الطاقات الإماراتية الواعدة

«الإمارات العلمي».. منصة لاستقطاب الطاقات الإماراتية الواعدة
23 يوليو 2025 14:59

دبي (الاتحاد)
قام بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، يرافقه كل من مريم الفلاسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، وبطي الفلاسي، عضو مجلس إدارة الندوة ورئيس اللجنة الثقافية، بزيارة المتدربين والمنتسبين في البرنامج الصيفي، الذي ينظمه نادي الإمارات العلمي خلال الفترة من 29 يونيو حتى 27 يوليو الجاري.
وأشاد البدور بالبيئة التعليمية والعلمية الملهمة التي يوفرها النادي، مؤكداً أنها تشكل حاضنة مثالية لاستثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم. كما عبّر عن إعجابه بالشغف والجدية التي لمسها لدى المشاركين، وحرصهم على استثمار العطلة الصيفية في اكتساب المعارف وتعزيز خبراتهم العملية، بما يضيف قيمة حقيقية لمستقبلهم العلمي والمهني.
وأكد البدور أن البرنامج الصيفي يمثل نموذجاً ناجحاً في توجيه طاقات الشباب نحو مجالات علمية متقدمة، ويترجم توجهات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار. وأشار إلى أن البرامج والورش المتخصصة التي يقدمها النادي تسهم في صقل مهارات المنتسبين وفتح آفاق أوسع أمامهم.
ويولي البرنامج الصيفي اهتماماً خاصاً بمجال الذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة محورية في استشراف المستقبل وصناعة التحول الرقمي. ويُذكر أن البرنامج استقطب 320 طالباً وطالبة من المواطنين، تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عاماً، ضمن رؤية طموحة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنميتها، وتمكين الشباب الإماراتي من أدوات المستقبل.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعرض جهودها في مجال الابتكار والملكية الفكرية
بلال البدور
نادي الإمارات العلمي
آخر الأخبار
الفجيرة يمثل الإمارات في «فورمولا المستقبل»
الرياضة
الفجيرة يمثل الإمارات في «فورمولا المستقبل»
اليوم 16:30
تركيا تكشف عن موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية
الأخبار العالمية
تركيا تكشف عن موعد بدء المفاوضات الروسية الأوكرانية
اليوم 16:29
12 لاعباً في قائمة منتخب السلة للبطولة العربية
الرياضة
12 لاعباً في قائمة منتخب السلة للبطولة العربية
اليوم 16:00
فنون وإبداع وتراث في المخيمات الصيفية لـ «بيت الحكمة»
الترفيه
فنون وإبداع وتراث في المخيمات الصيفية لـ «بيت الحكمة»
اليوم 15:49
زلزال بقوة 5.7 يضرب شرق كازاخستان
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.7 يضرب شرق كازاخستان
اليوم 15:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©