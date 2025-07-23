أسبوع دبي للتصميم يعلن عن المواضيع والدعوات المفتوحة وبرنامج الفعاليات

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من دبي للثقافة، يعود أسبوع دبي للتصميم في نسخته الحادية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر 2025، ليواصل مكانته كأبرز منصة تحتفي بالإبداع والتصميم في المنطقة.تُقام نسخة هذا العام بالتزامن مع مبادرة «عام المجتمع» في دولة الإمارات، حيث يسلّط البرنامج الضوء على مفاهيم الترابط الاجتماعي والمشاركة والتجارب الجماعية، ويستكشف التصميم ليس فقط كوسيلة للابتكار، بل كأداة اجتماعية وثقافية تساهم في تشكيل أساليب العيش المشترك والتواصل وبناء أنظمة دعم مستدامة للمستقبل. تُقام الفعاليات في مواقع متعدّدة ضمن حي دبي للتصميم، منظومة إبداعية عالمية تحتفي بمجالات التصميم، والأزياء، والهندسة المعمارية، والفنون.

أبرز الفعاليات

- الأشغال المدنية: مسابقة سنوية ينظمها أسبوع دبي للتصميم، مفتوحة أمام المصممين والمعماريين من مختلف أنحاء العالم. وتُعقد نسخة هذا العام تحت عنوان «الفناء»، بوصفه مساحة مشتركة تعبّر عن الانتماء المجتمعي والتواصل الحضري.

- أبواب 2025: فعالية رئيسية ضمن أسبوع دبي للتصميم، توسعت هذا العام لتستقبل مشاركات من غرب وجنوب وشرق آسيا، وأفريقيا. ويأتي عنوان هذه النسخة «في التفاصيل» ليشجّع المشاركين على تقديم تجارب معمارية غامرة تستكشف الزخارف وتعيد قراءة العناصر الثقافية التقليدية.

- المعارض والتركيبات وورش العمل والفعاليات والسوق الابداعي: يقدم برنامج المعارض مساحة للمنظمات الثقافية، والمؤسسات التعليمية، والمجموعات الإبداعية، والمصممين المستقلين لعرض رؤاهم الثقافية والاجتماعية والبيئية من خلال تصاميم متقدمة ومتعددة التخصصات. ويستضيف «ميكر سبيس» سلسلة من ورش العمل التفاعلية بقيادة مؤسسات ثقافية وتعليمية ومبدعين مستقلين، لتوفر تجارب تعليمية لجميع الأعمار والمستويات. أما سوق «ماركت بليس»، فيوفر تجربة تسوق منسّقة تضم منتجات مبتكرة من نخبة الحرفيين، ورواد الأعمال، والمصممين المحليين، إلى جانب عروض موسيقية مباشرة، أنشطة للأطفال وتجارب طهو مميزة.- داون تاون ديزاين: يعود معرض «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد للتصاميم المعاصرة في الشرق الأوسط إلى الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم من 5 إلى 9 نوفمبر 2025، ليستعرض أحدث المجموعات والابتكارات التصميمية من مختلف أنحاء العالم.

تشهد نسخة هذا العام عودة علامات تجارية شاركت مسبقاً إلى جانب علامات تشارك لأول مرة، كما سيشهد المعرض تقديم مفاهيم وتجارب حسية وتركيبات تفاعلية، ويعود برنامج The Forum بجلسات حوارية مباشرة وكلمات رئيسية، يتصدرها المصمم العالمي توم ديكسون في أول مشاركة له في دبي.

- معرض المصممين الإماراتيين: يعود معرض المصممين الإماراتيين بدعم من دبي للثقافة، إلى قلب معرض «داون تاون ديزاين» بصيغة جديدة بعد خمس نسخ شهدت نمواً لافتاً، مع توسيع نطاق الإرشاد الإبداعي للمصممين الناشئين وتوفير فرص عرض على المستوى العالمي. وسيتم الإعلان عن التفاصيل في سبتمبر.

- معرض إيديشنز للفنون والتصاميم: بعد انطلاقته الناجحة في عام 2024، يعود «إديشنز»، أول معرض في المنطقة مخصّص للأعمال الفنية والتصميمية ذات الإصدار المحدود، بنسخته الثانية من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، (مع عرض معاينة في 5 نوفمبر المقبل)، وذلك في التراس المطل على الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم. ويجمع المعرض 50 صالة عرض واستوديو تصميم ومجموعة فنية من داخل المنطقة وخارجها، لعرض أعمال فنية متعددة الوسائط.

- الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية: تأتي نسخة عام 2025 من الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية، الذي ينظمه حي دبي للتصميم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين ضمن مساحة مخصّصة في حي دبي للتصميم، انسجاماً مع شعار أسبوع دبي للتصميم الذي يتماشى مع «عام المجتمع».