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بتنظيم «مركز أبوظبي للغة العربية».. «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي

بتنظيم «مركز أبوظبي للغة العربية».. «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي
23 يوليو 2025 18:55

أبوظبي (الاتحاد)

يُنظّم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، دورة عام 2025 من «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» من 14 إلى 15 سبتمبر 2025، تحت شعار «إعادة تخيّل الإبداع العربي: الابتكار في السرد، وتعزيز تفاعل الجمهور». ويأتي انعقاد الكونغرس بصيغة متجددة وهوية مستقلة، ليواصل النجاحات التي حققها في دوراته السابقة، وترسيخ مكانته أول منصة دولية متخصصة تسلط الضوء على جماليّات الإبداع العربي، وإمكاناته المستقبلية، وتطرح رؤى متجددة لتعزيز الحضور العربي في الصناعات الإبداعية، ضمن أطر علمية ومنهجية تخدم أهداف التنمية المستدامة في المجالين الثقافي والاقتصادي.ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة المهنية المتخصصة، تشمل ورش عمل وجلسات تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والنشر الرقمي، وكتابة السيناريو، وإنتاج الكتب الصوتية، وصناعة الألعاب، إضافة إلى مهارات تصميم نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة في العصر الرقمي.

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سردية عربية
قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «كما أن اللغة العربية لغة الشعر والفلسفة والعلم، فإنها أيضاً لغة الاختراع والابتكار والخيال. ويأتي كونغرس العربية والصناعات الإبداعية لتعزيز الاهتمام بالإبداع العربي وصونه، والارتقاء به، واستكشاف فرص استثماره عبر أدوات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ بهدف بناء سردية عربية جديدة تُسهم في دفع عجلة التنمية، وتُقيم جسور حوار حضاري تتجاوز الحدود وتخاطب العالم».ويشهد الكونغرس على مدى يومين مشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين، وصنّاع القرار في الشأن الثقافي والإعلامي، والمبتكرين في مجالات الفن والتعليم والتكنولوجيا وقادة الأعمال، إلى جانب صنّاع المحتوى من داخل أبوظبي وخارجها، في إطار برنامج غني بالنقاشات المتخصصة، وورش العمل، وفرص التبادل المعرفي، ما يعزز بناء الشراكات العالمية وتكامل الجهود لتطوير قطاع الصناعات الإبداعية العربي.
ويشمل الكونغرس جلسات حوارية وتفاعلية تجمع كُتّاباً ومخرجين وخبراء في التقنية والإعلام، إلى جانب فعاليات لتوقيع الكتب، تتيح للجمهور التفاعل المباشر مع صُنّاع المحتوى واستكشاف آفاق الصناعات الإبداعية العربية.

منصة استراتيجية
يتضمن الكونغرس أيضاً ورش عمل لبناء القدرات المهنية، تُقدَّم بالتعاون مع جهات عالمية وإقليمية رائدة، مثل غوغل، وأمازون لخدمات الويب، وتيك توك، وأدوبي، وغرفة سرد للكتابة الدرامية. وستشمل هذه الورش مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التصميم الرقمي، وكتابة السيناريو، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى العربي، وتكنولوجيا التعليم، وديناميكيات سوق الكتب المسموعة، ونماذج أعمال المحتوى الرقمي، وتطوير الألعاب.ويُعد الكونغرس منصة استراتيجية لإطلاق مبادرات جديدة واستكشاف أسواق واعدة، ودعم المواهب وربطها بالمؤسسات الرائدة، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في موقع الصناعات الإبداعية العربية ضمن المشهد العالمي.
ومن أبرز المبادرات المضافة هذا العام، برنامج «كونغرس الشباب»، الذي يُخصص مساحة فاعلة لطلاب الجامعات، ويهدف إلى تمكين الجيل المقبل من القادة والمبدعين في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والفنون. ويشمل البرنامج استعراضات تفاعلية للمواهب الشابة، وورشاً لتنمية القدرات، إلى جانب جائزة «ابتكار الشباب» لتحفيز الإبداع، ما يجعله استثماراً استراتيجياً في المستقبل، ويمنح المشاركين فرصة التفاعل مع خبراء المجال والحصول على اعتراف دولي بمواهبهم.

الحوار الحضاري
تُجسّد الصيغة الجديدة للمؤتمر توجه مركز أبوظبي للغة العربية نحو تعزيز دور اللغة العربية في إثراء الصناعات الإبداعية، والمشاركة الفاعلة في الحوار الحضاري العالمي، انطلاقاً من المكانة الثقافية المتميزة التي تمثلها أبوظبي، مركزاً رائداً في دعم الابتكار الثقافي والإبداعي. ويدعو مركز أبوظبي للغة العربية جميع المهتمين إلى التسجيل في هذا الحدث الأساسي، الذي يُبرز التزام المركز بتطوير اللغة العربية وتعزيز مكانتها قوة دافعة في الصناعات الإبداعية، وذلك على الموقع الإلكتروني CongressACI.com.

مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
اللغة العربية
دائرة الثقافة والسياحة
علي بن تميم
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