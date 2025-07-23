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قصائد المديح والعاطفة في بيت الشعر بالشارقة

قصائد المديح والعاطفة في بيت الشعر بالشارقة
23 يوليو 2025 20:07

الشارقة (الاتحاد)
نظم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء 22 يوليو الجاري، في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، الذي دأب على الاحتفاء بجماليات القصيدة العربية، وقد شارك فيها الشاعر مازن صلاح الدين من السودان، والشاعر كرمبا دافي من غامبيا، وهو من طلاب الجامعة القاسمية، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير البيت، وعدد كبير من النقاد والشعراء ومحبي الشعر، الذين احتشدوا في المسرح وضاقت بهم رحابه، التي امتلأت بحماسهم وتفاعلهم وتصفيقهم.
قدم الأمسية الشاعر مصطفى الحفناوي، الذي رحّب في مقدمته بالحاضرين، ورفع خالص آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على رعايته السامية لمجالات الثقافة والفنون في الإمارات والوطن العربي، كما أشاد بدور بيت الشعر في الشارقة وبما يقدمه من فعاليات.
افتتح القراءات الشعرية الشاعر الدكتور مازن صلاح الدين، الذي تطرقت أغلب قصائده للعواطف، وللعلاقة النفسية التي تربط الشاعر بالشعر، ومنها قصيدة «طفل يهدهده القصيد»، أما في قصيدته «قد أوردوك الماء»، فيتحدث عن حياة الشعراء وما يختلج في أرواحهم، وعن وجعهم الوجودي.
واختتم الأمسية الشاعر كرمبا دافي، وهو من طلاب الجامعة القاسمية بالشارقة، والقادم من منابع الجمال الأفريقية، فقرأ قصيدة في المديح النبوي عنوانها «النعمة الكبرى محمد»، تناول فيها مآثر الرسول وفضله. كما ألقى الشاعر نصاً آخر، عبّر فيه عن حبه وتعلقه بأرض الإمارات التي يدرس فيها، فجاءت صوره الشعرية مفعمة بعاطفة رقيقة يمتزج فيها المديح بالمحبة.
وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية.

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