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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في البرنامج الفكري لمعرض «مكتبة الإسكندرية»

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في البرنامج الفكري لمعرض «مكتبة الإسكندرية»
24 يوليو 2025 00:37

أبوظبي (وام)
شارك مركز أبوظبي للغة العربية في البرنامج الفكري لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بدورته العشرين خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، حيث استعرض استراتيجيته ومشاريعه الهادفة لتعزيز حضور اللغة العربية، وشارك في جلسات عصف ذهني لبحث سبل إطلاق مبادرات مبتكرة لخدمة اللغة.
وخلال ندوة عقدت على هامش المعرض، سلط الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الضوء على كتابه الجديد «عيون العجائب في ما أورده أبو الطيب من اختراعات وغرائب»، مقدماً قراءة جديدة تركز على جوانب الابتكار في شعر المتنبي.
وأكد ابن تميم، خلال الندوة التي أدارها محمد غنيمة، رئيس وحدة الوثائق بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بحضور قيادات من المكتبة، أن كتابه جاء ثمرة تأمل طويل في شعر المتنبي، وكشف أن مفتاح فهمه لديوان الشاعر يكمن في البيت الشعري «كم قَتيلٍ كما قُتِلتُ شهيدِ.. ببياضِ الطُلى ووردِ الخدودِ»، كما أشاد بدور مكتبة الإسكندرية، قائلاً: مكتبة الإسكندرية منارة عالمية للعلوم والمعارف، ونعتز بترسيخ التعاون معها.
تأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات المعرض الذي يشهد مشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية، ويقدم أكثر من 215 فعالية ثقافية بحضور نحو 800 مفكر ومثقف، مما يؤكد على التزام المركز بتعزيز التعاون الثقافي العربي وإثراء الحراك الفكري.
 

أبوظبي للغة العربية
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«أبوظبي للغة العربية» يشارك في البرنامج الفكري لمعرض «مكتبة الإسكندرية»
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«أبوظبي للغة العربية» يشارك في البرنامج الفكري لمعرض «مكتبة الإسكندرية»
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