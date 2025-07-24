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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يضيء على إبداعات المتنبي

علي بن تميم يطلع على مقتنيات الجامعة الأميركية بالقاهرة (وام)
25 يوليو 2025 01:01

أبوظبي (وام)

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استضافت الجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في ندوة علمية ناقشت كتابه الصادر حديثاً «عيون العجائب في ما أورده أبو الطيب من اختراعات وغرائب»، بحضور نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والمتخصصين في الدراسات الأدبية واللغوية.
وشهدت الندوة مشاركة لكل من الدكتور أحمد درويش أستاذ الأدب المقارن، والدكتورة رشا صالح أستاذة الأدب المقارن، وأسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار، والدكتورة ريم البرديسي أستاذة الأدب الإنجليزي، والدكتور أحمد ولبلبلة عميد كلية دار العلوم، والدكتور مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور مارك ملهوسر مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأميركية، إلى جانب الدكتورة ريم البسيوني الروائية وأستاذة اللغويات بالجامعة الأميركية.
وتمحورت النقاشات حول المنهجية التي اتبعها الدكتور علي بن تميم في دراسة أشعار المتنبي، وأهمية هذا المنهج في تطبيق أساليب النقد الحديث والمعاصر على الأدب العربي الكلاسيكي، مع إمكانية مقارنته بتجارب شعراء عالميين. وأشارت الدكتورة ريم البرديسي إلى إمكانية اعتماد الكتاب كمرجع أكاديمي لطلاب الدراسات العليا في أقسام الأدب المقارن.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد درويش أن دراسة المتنبي تحتاج لمثل هذه المقاربات المبتكرة التي تتيح فهماً أعمق للتجربة الشعرية والثقافة العربية، بينما أبرز الدكتور أحمد بلبلولة تميز اختيار مفهوم «الاختراع» في الكتاب وارتباطه الوثيق بالشعر، معتبراً أن العمل أثار أسئلة عميقة حول تجربة المتنبي.
ورداً على إحدى المداخلات، استعرض الدكتور علي بن تميم جهود رواد مثل الدكتور طه حسين ومحمود شاكر في دراسة المتنبي، مشيراً إلى أن العديد من الدراسات اللاحقة بقيت تدور في نفس الفلك من دون تجديد، رغم وجود محاولات جادة للخروج عن المألوف.
وفي مداخلة، اعتبر الدكتور مصطفى عمار أن عمل الدكتورعلي بن تميم يقدم إطاراً منهجياً واضحاً ويقدم مقاربة عقلانية متوازنة.

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