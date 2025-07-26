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التعليم والمعرفة

ورشة عمل متخصصة حول «فن تصوير الفلك والفضاء»

جانب من الورشة (من المصدر)
27 يوليو 2025 01:34

دبي (الاتحاد)

ضمن برنامج «عالم الفضاء»، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، ورشة عمل متخصصة بعنوان «فن تصوير الفلك والفضاء»، والتي قدّمها المصوّر الإماراتي المحترف يوسف القاسمي. وشهدت الورشة حضوراً كبيراً من الجمهور والمهتمين بعالم الفضاء والتصوير الفلكي.
واستعرض «القاسمي»، خلال الورشة، أنواع التصوير الفلكي، والفروقات بين التصوير بالمجال الواسع مثل تصوير مجرة درب التبانة ومسارات النجوم، والتصوير بالمجال العميق الذي يشمل تصوير السدم والمجرات البعيدة والكواكب. وتطرق إلى أهمية العوامل المؤثرة في جودة الصور، وتقنيات المعالجة الرقمية التي تساهم في إبراز التفاصيل الدقيقة للأجرام السماوية.
وأكد القاسمي أن الورشة كانت فرصة ملهمة للحوار والتعلم، حيث أظهر الحضور الذي قُدّر بـ 155 شخصاً من المهتمين بعلوم الفلك شغفاً كبيراً باستكشاف الجوانب الفنية والعلمية للتصوير الفلكي، الذي يجمع بين الجمال البصري والدقة التقنية، ويعزز علاقة الإنسان بالكون.

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