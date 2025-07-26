فلاسفة تموز.. مولد الوعي في «وهج الصيف»

علي عبد الرحمن



ثمّة شهور تمرّ كأنها عبور خافت في التقويم، وهناك شهورٌ تترك أثراً لا يُنسى، تموز من النوع الثاني، هو لا يمنح أحداً رفاهية البدايات الناعمة، كلّ ما فيه قاسٍ، مباشر، صريح، الشمس فيه لا تتوسّط السماء بل تخترقها، والولادة تحضر لا كحدث بيولوجي، بل كفعل فلسفي. أن يولد الفيلسوف في تموز، فربما لم يكن ذلك مصادفة زمن، بل توازياً خفياً بين اشتعال الخارج وبذرة التمرّد في الداخل، ومن هذا الشهر خرجت أصوات لا تحتمل الخمول، أفكار لا تُقال على استحياء، ومواقف لا تعرف التراجع، في تموز لا يولد أصحاب الظلال، بل أولئك الذين يقفون في وهج المعنى.

هذا التقرير لا يحتفل بميلاد الفلاسفة، بل يتأمل كيف صاغهم التوقيت، وكيف عبرت حرارة الولادة إلى طبيعة الفكر، مستعرضاً وجوه تموز الفلسفية، من هم فلاسفة هذا الشهر؟ وهل كانوا أبناء الشمس التي أنجبتهم، أم شهوداً على وهجها الذي لا يرحم؟







«لايبنتس» عبقرية شاملة

في اليوم الأول من تموز عام 1646، وُلد غوتفريد فلهيلم لايبنتس، الفيلسوف والعالِم الألماني الذي ستعرفه أوروبا لاحقاً، كأحد أعمق العقول الموسوعية في تاريخها، وكأنّ الصيف نفسه احتاج إلى عقلٍ إضافي ليُبرر كثافته، إذ لم يكن مجرّد فيلسوف بل عبقرية شاملة تفتّحت في لحظة حرجة من تاريخ القارة كونه رياضياً، لاهوتياً، فيلسوف قانون، مبتكر رياضيات التفاضل، ومؤسس نظرية «المونادات» التي رأت أن العالم ليس مادة ممتدة، بل وحدات روحية تتناغم في صمت.

ومثلما لا يبرد تموز في منتصفه، لم يبرد عقل لايبنتس لحظة، فكل مشروع فكري عنده كان محاولة لتوحيد ما يبدو متناقضاً: العقل مع الإيمان، العلم مع الأخلاق، الرياضيات مع الميتافيزيقا، والإنسان مع الكون. ولهذا بدا فكره كخريطة حرارية تشتبك فيها النُّقط الباردة بالنقاط المشتعلة، والكل يتحرك بتناغم خفيّ تُديره يد الحكمة، وقد كانت فكرته عن «أفضل العوالم الممكنة» التي سُخر منها لاحقاً إعلاناً مبكراً عن رؤية لا ترى في الألم عبثاً، بل خطوة في منظومة لا يمكن لعقل فردي أن يراها كاملة، وهكذا تموز، إذ لا يمكن فهم حرقته من داخل اليوم الواحد، بل من صيرورة الفصول، من فكرة أن ما يبدو قاسياً الآن، قد يكون ضرورياً في بنية أعقد، ولهذا فإن لايبنتس لا يشبه شتاء الفكر التحليلي، بل يُشبه نهاراً تموزياً طويلاً: حادّ الضوء، لكنه يكشف، لا يتودّد لكنه يُنير، عقلٌ لا يرحم، لكنه يعيد بناء النظام حيث ظننا أنه لا نظام.







«ناغل» مواجهة ناعمة

في الرابع من تموز عام 1937، وُلد توماس ناغل، الفيلسوف الأميركي من أصل يوغوسلافي، والذي لم يأتِ إلى الفلسفة ليحتفل، بل ليسأل السؤال الأكثر خيانةً لبنية الفهم العلمي: «ما الذي يبدو عليه أن تكون خفّاشاً؟»، وهو ليس سؤالاً بيولوجياً، بل خرقٌ لما اعتبرته الفلسفة يقيناً: أن كل شيء يمكن أن يُختزل إلى مادة، إلى تفسير خارجي.

لكن ناغل وقف في وجه هذا التيار وقال: «ثمة شيء لا يُختصر»، لأن التجربة الحية لا تُنقل، ولا تُستنسخ، ولا تُحوّل إلى معادلة، وقد بدت فلسفته كمواجهة ناعمة، لكنها لا تقل لهيباً عن تموز الذي وُلد فيه، حيث لا ظلّ للهروب، ولا مكان للعموميات، بل رغبة دقيقة في تفكيك ما يبدو واضحاً: الوعي، الذات، الحياة.

ومثل يوم صيفي طويل لا يتركك تنام، تظل أفكاره تُقلق يقينك، تفتح فيك سؤالاً لا تريد أن تطرحه، لأنه لا ينتهي، وهكذا كانت فلسفة ناغل: تموزية لا بصخب، بل بحرارة داخلية تسري فيك كتيار لا يُرى، تدفعك لأن تسأل لا لتُجيب، بل لتبقى داخل السؤال، لأنك إن خرجت منه، فقدت كل شيء.







«بلوخ» فلسفة عميقة

في الثامن من تموز عام 1885، وُلد إرنست بلوخ في ألمانيا التي كانت على عتبة القرن العشرين، مضطربة في حاضرها، مشتعلة بأسئلتها، وكأنّ الزمن نفسه كان يبحث عمّن يُعيد إليه معناه المفقود، وقد جاء بلوخ لا ليكتب عن ما هو، بل ليلاحق ما لم يتحقق بعد، مفكّراً لا يسكن في الماضي ولا يرضى بالممكن، بل يرى أن الإنسان يعيش دائماً في توتر بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، ولهذا لم يكن الأمل عنده شعورًا ذاتياً أو عزاءً فردياً، بل موقفاً فلسفياً، طاقةً نقدية تكشف عيوب الواقع من خلال الحلم بما هو أعدل وأجمل.

وقد صاغ فكرته العميقة ببساطة مذهلة حين كتب: «الإنسان لا يعيش فقط في ما هو، بل في ما يمكن أن يكون»، فكانت تلك الجملة بياناً مضاداً لكل فلسفات اليأس أو الامتثال، إذ أراد بلوخ أن يضع الحلم في قلب النظرية، وأن يجعل من التطلّع قوة تحليل لا تعزية، ومن الأمل شرطاً للفعل لا تأجيلاً له، وقد بدا تموز، شهر ميلاده، امتداداً روحياً لهذا المزاج الداخلي: حرارة لا تسكن على السطح بل تتشكّل في الأعماق، كجذرٍ يستعد لاختراق اليابسة، وصيفٍ لا يلهب الجلد فحسب، بل يُثير في الروح يقظةً مضطربة.







«ثورو» عزلة واعية

في منتصف تموز عام 1817، وُلد هنري ديفيد ثورو في ولاية ماساتشوستس الأميركية، لكنه لم يعش كما يُتوقّع من أبناء المدينة الحديثة، بل كما لو أن الغابة كانت رحماً آخر له، اختار العيش خارج إيقاع السوق والمؤسسات، وانسحب طوعاً إلى كوخ خشبي صغير على ضفاف بحيرة والدن، حيث كتب ببساطة تكاد تُشبه الصمت: «ذهبت إلى الغابة لأعيش بوعي»، تلك الجملة التي لم تكن تأمّلاً شعرياً بل بياناً فلسفياً كاملاً عن الوجود.

لم يكن ثورو ناسكاً هارباً من الضجيج، بل مفكّرًاً اختبر جوهر الحياة بعيداً عن التكرار المُعلّب، فكل تفصيلة في عزلته كانت احتجاجاً ناعماً، وكل لحظة تأمل كانت مقاومة مستترة لا تُعلن عن نفسها بالصراخ.

وقد وجدت كلماته صدى بعيداً عنه في تجارب غاندي ومارتن لوثر كينغ، لأن فكرته الأساسية لم تكن في شكلها، بل في حرارتها الداخلية، حرارة تُشبه تموز الذي وُلد فيه، إذ لا تتيح الظل، ولا تسمح بالارتخاء، وتدفعك لأن تواجه الأشياء كما هي، وأراد أن يثبت أن العزلة ليست انسحاباً إذا كانت واعية، وقوفٌ دقيق في مكانٍ لا يتزاحم عليه أحد، لأن الفكر حين يُولد في تموز لا يقبل بغير الضوء الكامل، ولا يكتمل إلا خارج المألوف.







«بوبر» وهج الشك

في الثامن والعشرين من تموز عام 1902، وُلد كارل بوبر، الفيلسوف النمساوي البريطاني، ليزرع في الفكر الغربي واحدة من أكبر زلازله المنهجية: فكرة أن العلم لا يُثبت، بل يُفند، وأن الحقيقة لا تُمتلك، بل تُطارد كظلّ دائم التملّص.

ولهذا لم يكن بوبر من أولئك الذين يركنون إلى اليقين، بل كان عقلاً تموزياً بامتياز، لا يطمئن إلى برودة الأنظمة المغلقة، بل يُؤمن أن كل معرفة يجب أن تُختبر تحت وهج الشك، تماماً كما يُختبر الجسد تحت شمس حارقة، وقد جاءت فلسفته العلمية التي صاغها في مفهوم «القابلية للتفنيد»، كدعوة مفتوحة لأن نعيش المعرفة لا كامتلاك، بل كاحتمال دائم للسقوط.

الحقيقة عنده لا تسكن في القصور الفكرية، بل تخرج منها كلما أُغلقت النوافذ، وتلك كانت جرأته، أن يجعل الهدم شرطاً للبناء، والنقد أساساً للبقاء، كأنه كان يقول إن الفيلسوف الحقّ هو الذي لا يخاف من أن يُخطئ، بل يرى في الخطأ ضرورة، بل جمالا، وهكذا بدا تموز في فكره ليس فصلاً خارجياً، بل مناخاً داخلياً وحرارة لا تهدأ، لا تتيح التكيّف، وتدفعك دوماً إلى التعديل، إلى التراجع، إلى أن تُعيد التفكير فيما حسبته واضحاً.