«التمثيل» أولى ورشات «عناصر العرض المسرحي 12»

محمد عبدالسميع (الشارقة)



انطلقت مساء أمس الأول، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة عناصر العرض المسرحي»، التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً، وتهدف إلى اكتشاف المواهب المسرحية وتأهيلها وإبرازها، وذلك بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة.

استهل افتتاح الدورة بكلمة لمشرفها الفني الفنان إبراهيم سالم، الذي رحب بالمتدربين، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستشملها الدورة، التي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، ودعا المشاركين إلى الاستفادة من الورشات والمحاضرات والمشاهدات التي ستتيحها الدورة، وحثهم على المواظبة والالتزام والتفاعل والتعاون، مشيراً إلى أن نخبة من مدرسي المسرح المتمرسين ستشرف على ورشات هذه النسخة من الدورة.

وذكر سالم أن الدورة تمثل فرصة لتعلم أصول وأساسيات الفن المسرحي وفق أحدث مناهج التعليم الفني، وتشكل منصة لهواة هذا الفن للانطلاق في دروب الإبداع. وأضاف سالم أن برنامج الدورة يعد جسر عبور للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي ينظم في سبتمبر المقبل.

ورشة التمثيل

وبعد ذلك انطلقت ورشة التمثيل تحت إشراف الفنان خالد أمين، أستاذ مادتي التمثيل والإخراج بمعهد الفنون المسرحية في الكويت. استعرض فيها برنامج الورشة التي تستمر عشرة أيام، مبيناً أنه سيركز على الجوانب التطبيقية، بدءاً من حصص اللياقة الذهنية والبدنية، مروراً بعمل الممثل على طاقته الشخصية، وتواصله مع نظيره فوق الخشبة، وتفاعله مع مكونات فضاء العرض.