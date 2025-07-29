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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد.. أغسطس يتحدث بلغة الإبداع والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد (أرشيفية)
30 يوليو 2025 01:24

دبي (الاتحاد)

تواصل مكتبة محمد بن راشد جهودها في دعم المشهد الثقافي والمعرفي من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات المميزة خلال شهر أغسطس الجاري، والتي تتنوع بين الجلسات الحوارية ولقاءات الكتّاب والمبدعين، إلى جانب ورش العمل المتخصصة والعروض الثقافية.
تطلق المكتبة برنامج «المخيم الصيفي»، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل المصممة خصيصاً لتنمية مهارات الأطفال واليافعين في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا، الفنون، والريادة. ويتضمن البرنامج لقاءات معرفية ملهمة بالتعاون مع «نادي كتاب زهرة أجيت للأطفال» و«HAL Book Club»، إلى جانب ورش تنموية تنظمها هيئة تنمية المجتمع، تتناول موضوعات حيوية، مثل «نشر ثقافة العمل التطوعي» و«أساسيات التصوير الفوتوغرافي».
وتقدم المكتبة ضمن، «المخيم الصيفي»، سلسلة متميزة من الورش التي تركز على تنمية المهارات الشخصية والإلقاء والمسرح والكتابة الإبداعية. فيما تُختتم هذه التجربة الغنية بحفل تكريمي رسمي يحتفي بإبداع المشاركين وإنجازاتهم.
وتقدم المكتبة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ورشة تفاعلية لتعلم أساسيات لعبة الشطرنج. وتفتح مكتبة محمد بن راشد نافذة جديدة على التلاقي بين الأدب والصورة، من خلال فعالية تجمع بين جلسة حوارية تتناول رواية «الفتى الذي عرف الجبال» للكاتبة «ميشيل زيولكوسكي»، وعرض فيلم «فتى الجبال» المستوحى من الرواية.
وتعود ليالي السينما في أغسطس، حيث يلتقي عشَّاق الفن السابع مع مختارات من الأفلام القصيرة العالمية. وبالتزامن مع ذكرى الشاعر الفرنسي شارل بودلير، تحيي المكتبة ذكرى أبرز روّاد الحداثة الشعرية، بمشاركة نخبة من الشعراء والمهتمين بالأدب الفرنسي.

إعلام ومعرفة
بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تحتفي مكتبة محمد بن راشد برائدة الإعلام الإماراتي «حصة العسيلي» عبر جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة العويس الثقافية لمناقشة كتاب «حصة العسيلي.. أم الإعلام الإماراتي». وفي إطار حضورها الفاعل على الساحة الدولية، تشارك مكتبة محمد بن راشد خلال شهر أغسطس الجاري في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات والمعلومات (IFLA) الذي تحتضنه مدينة أستانا في جمهورية كازاخستان تحت شعار «اتحاد المعرفة، بناء المستقبل».

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