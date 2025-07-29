الأربعاء 30 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يقدّم ورشة عمل حول الحوكمة

جانب من الورشة
29 يوليو 2025 20:23

دبي (الاتحاد)
نظّم «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»، يوم أمس الأول، ورشة عمل بعنوان: «الحوكمة وأثرها في تحسين إدارة الأداء المؤسسي»، قدّمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة 28 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظّمه المركز، إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأسسها وأهميتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والحفاظ على استدامة الموارد في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.

أخبار ذات صلة
ورشة تدريبية حول فنون تحرير العناوين الصحفية
مركز جمعة الماجد يناقش التحول الرقمي في مؤسسات المعلومات

وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: أهمية الحوكمة في المؤسسات، والعلاقة بينها وبين الأداء المؤسسي، وتحديات تطبيقها، والحوكمة في ضوء التحول الرقمي، بالإضافة إلى دور القيادة والإدارة العليا في دعم ممارسات الحوكمة.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور طارق رشيد أن «الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الأطراف المعنية، ويبيّن القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بعمل المنظمة، بما يعزز العدالة والشفافية والمسؤولية المؤسسية، ويكرّس الثقة والمصداقية في بيئة العمل».
كما سلّط الضوء على العناصر الثلاثة الأساسية التي تُسهم في تحقيق الأداء المؤسسي من خلال الحوكمة، وهي: وجود استراتيجية واضحة، ونظام موثّق، وثقافة مؤسسية فاعلة.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من خلال التمارين العملية والنقاشات التفاعلية.
وفي ختام الورشة، كرّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المحاضر بشهادة شكر وتقدير، كما وُزّعت الشهادات على المشاركين في الورشة.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
مركز جمعة الماجد
الحوكمة
آخر الأخبار
جندي يسير في موقع تعرض لقصف روسي في أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
اليوم 01:26
حافلة تقل لاجئين سوريين عائدين إلى بلادهم من لبنان عند معبر جديدة يابوس الحدودي (من المصدر)
الأخبار العالمية
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:26
شارع خالٍ في مدينة سامرونغ، شمال غرب كمبوديا، قرب الحدود مع تايلاند (وكالات)
الأخبار العالمية
هدوء حذر يسود حدود تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:26
جانب من عملية إتلاف ألغام حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الألغام أكبر تهديد لحياة المدنيين في الحديدة
اليوم 01:26
قافلة مساعدات تصل إلى السويداء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا... دخول قافلة مساعدات رابعة إلى السويداء
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©