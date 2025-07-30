الخميس 31 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

ختام المخيم الصيفي 2025 في مركز أم القيوين الثقافي

ختام المخيم الصيفي 2025 في مركز أم القيوين الثقافي
30 يوليو 2025 20:25

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: رئيس الدولة حريص على تمكين أبناء وبنات الوطن
«الإعلام الإبداعي» تحتفي بـ 10 سنوات في تمكين المواهب الشابة

اختتم مركز أم القيوين الثقافي فعاليات المخيم الصيفي 2025، الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق الوطن، محققاً نجاحاً في ترجمة رؤية الوزارة الرامية إلى بناء جيل مبدع، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الناشئة، من خلال أنشطة ثقافية وتربوية متكاملة.
وقدّم المخيم سلسلة من البرامج التفاعلية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية. وشهد الحفل الختامي عرض فيلم تسجيلي وثّق أبرز محطات وأنشطة المخيم، أعقبه عرض حي قدّمه المشاركون في ورشتي الفنون المسرحية والفنون الأدائية، عبّروا من خلاله عن مخرجات تعلمهم .
وأكد عبدالله على بوعصيبة، مدير مركز أم القيوين الثقافي، أن المخيم الصيفي هذا العام مثل نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية الهادفة، مشيداً بالدعم الذي قدمته وزارة الثقافة وصندوق الوطن في إنجاح البرنامج.
حضر الختام محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومنى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثلون عن المؤسسات الحكومية وأولياء أمور المشاركين في المخيم.

المخيم الصيفي
صندوق الوطن
الأنشطة الصيفية
البرنامج الصيفي
المخيمات الصيفية
مركز أم القيوين الثقافي الإبداعي
أم القيوين
وزارة الثقافة
آخر الأخبار
موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس
اليوم 10:51
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
الرياضة
«ولاء ياس» تُطارد لقب سباق «بوركجاي» الفرنسي
اليوم 15:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع رومانيا وتعزي في ضحايا الفيضانات
اليوم 14:49
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
علوم الدار
"البيئة أبوظبي" تفوز بجوائز "الحوكمة الرشيدة العالمية"
اليوم 14:38
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
الرياضة
7 فرق في دورة «دبي الرياضي» للأكاديميات
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©