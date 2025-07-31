"اللوفر أبوظبي" يسمي أعضاء تحكيم «فن الحين» وجائزة «ريتشارد ميل»

أعلن «متحف اللوفر أبوظبي»، بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل، أسماء أعضاء لجنة التحكيم والفنانين المرشحين للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، ما يعكس التزامهما المشترك بتسليط الضوء على إبداعات الفن المعاصر من داخل دولة الإمارات وخارجها ضمن جهودهما في تعزيز المشهد الإبداعي العالمي.

ويستقبل معرض «فن الحين 2025» جمهوره تحت قبة اللوفر أبوظبي الأيقونية خلال الفترة من 11 أكتوبر حتى 28 ديسمبر 2025. ووضعت صوفي مايوكو آرني، مُنسّقة المعرض التي تحلُّ ضيفة على اللوفر أبوظبي، التصوّر الفني للمعرض، حيث دعت الفنانين للمشاركة بأعمالٍ فنية تتناول موضوع «الظلال»؛ وهو مفهوم يستكشف التفاعل بين الضوء والغياب، والوضوح والإخفاء، والأبعاد المتداخلة للذاكرة، والهوية والتحوُّل. وتعكس هذه النسخة من المعرض ثراء الإبداع الفني على المستوى الإقليمي، حيث استقبلت أكثر من 400 عرض مشروع من فنانين مقيمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليابان، إضافةً إلى فنانين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن لديهم صلة بدول الخليج العربي.

وتضمُّ لجنة تحكيم معرض «فن الحين 2025» سموّ الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار في وزارة الخارجية، ورئيس منصة "أ.ع.م اللامحدودة"، وأحد أبرز رعاة الفن وجامع للأعمال الفنية، وعضو مجلس إدارة في كل من المتحف البريطاني ومركز بومبيدو، وله إسهامات عدّة في دعم الفنانين الناشئين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضم اللجنة أيضاً الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي، والمتخصِّص في المتاحف، وعالم الآثار والمؤرخ الفني، ومايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن ورئيسة القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتنضم إلى اللجنة في هذه النسخة القيّمتان الدوليتان المشهورتان يوكو هاسيغاوا، أستاذ زائر في كلية الدراسات العليا للإدارة بجامعة كيوتو والمديرة السابقة لمتحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا، والفنانة صوفي مايوكو آرني، المنسقة السويسرية اليابانية ومؤسسة تحرير مجلة جلوبال آرت ديلي، المعروفة بدورها في تعزيز التبادل الثقافي بين الخليج واليابان من خلال أعمالها المبتكرة في تنسيق المعارض الفنية.

وقال مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي: «ترسِّخ النسخة الخامسة من معرض فن الحين مكانته كمنصة رائدة للحوار والاكتشاف، حيث يجمع الأصوات الفنية الناشئة من مختلف أنحاء المنطقة، وللمرة الأولى من اليابان أيضاً. وبدعم من شريكنا ريتشارد ميل ولجنة التحكيم المرموقة، تمكنّا في نسخة هذا العام من استلام مجموعة قوية ومتميزة من عروض المشروعات، ما يعكس الزخم الإبداعي المتنامي في المنطقة، والتوسع المستمر في نطاق هذه المبادرة، ويؤكد هذا الإعلان مجدداً التزام اللوفر أبوظبي بدعم الفن المعاصر، وتعزيز التبادل الإبداعي عبر الحدود، وذلك انطلاقاً من المشهد الثقافي الحيوي في المنطقة الثقافية في السعديات».

وقال بیتر ھاريسون، الرئیس التنفیذي لشركة ريتشارد میل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «أصبحَ معرض فن الحين وجائزة ريتشارد ميل للفنون جزءاً أساسياً من التزامنا المستمر بدعم الفن المعاصر. ويعكس التوسع نحو اليابان رؤيتنا المشتركة مع متحف اللوفر أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لبناء روابط فاعلة بين الفنانين والجماهير في سياقات ثقافية مختلفة. وتعبّر جودة وعمق المقترحات المُقدَّمة هذا العام عن حالة متزايدة من النضج في المشهد الفني على المستويين الإقليمي والعالمي، ويبرزان في الوقت ذاته شغفاً متنامياً بلغة الحوار من خلال الفن».

واُختيرت ستة أعمال فنية قدمها سبعة فنانين استثنائيين، وتُجسد أعمالهم رؤية ثقافية فريدة ونهجاً إبداعياً مميزاً. وتشمل قائمة الفنانين والفنانات أحمد الأقرع، وهو معماري وفنان وباحث فلسطيني برزَ اسمه من خلال أعماله الفنية التي تستكشف الممارسات المكانية، وغالباً ما يستخدم نهجاً متعدد التخصصات يجمع بين الفن والفلسفة والعمارة. وتضمُّ القائمة أيضاً جميري، وهو فنان وموسيقي إماراتي، يقدّم عروضاً رقمية تستكشف المشاعر الداخلية وتتخطى حدود العالمين الواقعي والافتراضي؛ وريوإيتشي كوروكاوا، وهو فنان ياباني معروف بدمجه بين الصوت والصورة المرئية في تركيبات فنية غامرة تتميز بدرجة عالية من الدقة والتفصيل، وتتقاطع أعماله في مجاليّ الفن والتكنولوجيا؛ وحمره عباس، المولودة في باكستان والمقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم منظوراً معاصراً للفن الإسلامي التقليدي، وتستكشف أفكاراً تتعلق بالإيمان والنوع والذاكرة، جميعها مستوحاة من تجربتها المتنوعة عبر ثقافات مختلفة؛ والفنان الياباني رينتارو فيوس، الذي يوظّف الرسم والتصوير والشعر للتأمل في الحياة الحضرية الحديثة، وتعكس أعماله، التي تتميز بصبغة تأملية، مشاعر العزلة والانفصال في عالمنا الرقمي المعاصر. وأخيراً، يتعاون الثنائي المعماري تاكوما يوكوماي من اليابان والدكتور غالي بوعياد من المغرب، المعروفين باسم يوكوماي وبوعياد، في مشاريع تمزج بين تقاليد التصميم في طوكيو ومراكش، حيث يوظِّفان الأشكال والزخارف المعمارية والتقنية في أعمالهما، ويقدم هؤلاء الفنانون جميعاً ما هو أكثر من مجرد أعمال إبداعية؛ فهم يشاركون رؤى شخصية عميقة حول الهوية، والثقافة، والعالم الذي نعيش فيه.

وقال الدكتور غيليم أندريه، مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في متحف اللوفر أبوظبي: «من خلال تطوره بصورة متميزة على مدى نسخه الخمس، أصبح فن الحين معرضاً رئيسياً في متحف اللوفر أبوظبي، كونه يحتفي بالتنوع، ويدعم المواهب الصاعدة. ويمثل التوسّع هذا العام إلى اليابان تحولاً تنظيمياً مقصوداً يعمّق الحوار الثقافي بين منطقة الخليج وشرق آسيا، ويوسّع نطاق التفاعل الفني، ويؤكد من جديد دورنا كمركز للإبداع على المستويين الإقليمي والدولي. وبينما نستمر في دعم وتمكين الأصوات الصاعدة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، فإننا ملتزمون أيضاً ببناء جسور إبداعية جديدة عبر القارات، وهو ما يعكس إيماننا المستمر بأن الفن المعاصر هو عدسة قوية تمكننا من رؤية إنسانيتنا وتجاربنا المشتركة بصورة أعمق.»

وقالت صوفي مايوكو آرني، منسّقة معرض فن الحين 2025 في متحف اللوفر أبوظبي: «يشرفني أن أتولى تنسيق نسخة هذا العام من معرض فن الحين، وقد كنت في غاية السعادة عندما شهدت هذا التفاعل الإيجابي الكبير من الفنانين في المنطقة واليابان. وسمح موضوع معرض هذا العام، "الظلال"، بتقديم تفسيرات واسعة للتركيبات الخارجية، ويعكس العدد الكبير من عروض المشروعات المستلمة الأهمية الكبيرة التي يحظى بها معرض فن الحين وجائزة ريتشارد ميل للفنون في متحف اللوفر أبوظبي. وفي حين قد تكون هناك تحديات ترتبط بتوسيع النطاق الجغرافي للجائزة، غير أن تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل هو جوهر رسالة المتحف، ويوفر للفنانين آفاقاً جديدة يتدبرون فيها، ويحلمون من خلالها. ومن بين العديد من المشاركات القوية، كان اختيار الأعمال الفنية الستة عملية صعبة للغاية، وأود أن أشكر لجنة التحكيم المتميزة على الجهد المشترك الذي بذلته للوصول إلى القائمة النهائية.»

ويمثِّل الإعلان عن لجنة التحكيم والفنانين المرشحين لهذا العام المرحلة التالية من حوار تنسيقي متطور يتجاوز الحدود الجغرافية، ويمتد عبر منطقة الخليج العربي واليابان، وغيرها من مناطق العالم. ومع بدء الفنانين إعداد أعمالهم الفنية، يواصل معرض "فنّ الحين 2025" توسعة إطار التعاون الإقليمي والتعبير الفني، داعياً إلى تقديم تفسيرات جديدة لمفاهيم الظل، والفراغ، والأصداء الثقافية ضمن السرد الإنساني العالمي المتطور الذي يتميز به متحف اللوفر أبوظبي.