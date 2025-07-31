«محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق حملة «صيفنا معرفة»

دبي (وام)

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حملة صيفية تحت عنوان «صيفنا معرفة»، بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع العائلات والأطفال على المطالعة خلال الإجازة الصيفية، تماشياً مع «عام المجتمع».

تتضمن الحملة سلسلة من المبادرات والأنشطة، أبرزها توزيع 700 باقة من إصدارات «عائلتي تقرأ»، بما مجموعه 14 ألف كتاب، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الحملة تأتي استمراراً لجهود المؤسسة في ترسيخ القراءة كأسلوب حياة، وتحفيز الأفراد على استثمار وقت الفراغ في اكتساب المعرفة.

وقال إن «صيفنا معرفة» تجمع بين الأنشطة الرقمية والواقعية، لتقديم محتوى متنوع يلائم جميع الفئات العمرية، ويعكس رؤية المؤسسة في تطوير رأس المال البشري وبناء مجتمع قارئ.

تنفّذ الحملة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بما يعكس التكامل الوطني في دعم المبادرات المعرفية والتنموية.