الجمعة 1 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق حملة «صيفنا معرفة»

«محمد بن راشد للمعرفة» تُطلق حملة «صيفنا معرفة»
31 يوليو 2025 18:07

دبي (وام)
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حملة صيفية تحت عنوان «صيفنا معرفة»، بهدف تعزيز ثقافة القراءة بين مختلف فئات المجتمع، وتشجيع العائلات والأطفال على المطالعة خلال الإجازة الصيفية، تماشياً مع «عام المجتمع».
تتضمن الحملة سلسلة من المبادرات والأنشطة، أبرزها توزيع 700 باقة من إصدارات «عائلتي تقرأ»، بما مجموعه 14 ألف كتاب، بالتعاون مع جهات حكومية ومجتمعية.
وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الحملة تأتي استمراراً لجهود المؤسسة في ترسيخ القراءة كأسلوب حياة، وتحفيز الأفراد على استثمار وقت الفراغ في اكتساب المعرفة.
وقال إن «صيفنا معرفة» تجمع بين الأنشطة الرقمية والواقعية، لتقديم محتوى متنوع يلائم جميع الفئات العمرية، ويعكس رؤية المؤسسة في تطوير رأس المال البشري وبناء مجتمع قارئ.
تنفّذ الحملة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، بما يعكس التكامل الوطني في دعم المبادرات المعرفية والتنموية.

أخبار ذات صلة
«محمد بن راشد للمعرفة» و«الأمم المتحدة الإنمائي» ينظمان «ملتقى شباب المعرفة»
مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» و«الناشرين العرب»
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
برنامج صيفي
صيفنا معرفة
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني جوزيف عون
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يطالب «حزب الله» بإلقاء السلاح وإسرائيل بالانسحاب
اليوم 01:48
فلسطينيون يبحثون عن طعام في موقع لتوزيع المساعدات بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المبعوث الأميركي يزور غزة على وقع «المجاعة» ومقتل العشرات
اليوم 01:47
جندي أوكراني في تشاسيف يار - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تنفي سيطرة القوات الروسية على مدينة استراتيجية
اليوم 01:46
الشيباني ولافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو
الأخبار العالمية
موسكو تدعو الرئيس السوري لحضور القمة الروسية - العربية
اليوم 01:45
آثار قصف ومعارك بين تايلاند وكمبوديا
الأخبار العالمية
دبلوماسيون أجانب يتفقدون أضرار اشتباكات تايلاند وكمبوديا
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©