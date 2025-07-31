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«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم لبرنامج «الفنان المقيم 2025 - 2026»

«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم لبرنامج «الفنان المقيم 2025 - 2026»
31 يوليو 2025 22:42

الشارقة (وام)
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم لبرنامج «الفنان المقيم»، الذي يهدف إلى دعم الفنانين والممارسين الثقافيين من داخل الدولة وخارجها، من خلال توفير فرص لإقامة فنية تتيح لهم التفاعل مع المشهد الإبداعي النشط في إمارة الشارقة، وتطوير ممارساتهم الفنية متعددة التخصصات ضمن بيئة حاضنة وغنية بالموارد المؤسسية.
ودعت المؤسسة الفنانين والكتّاب والشعراء والباحثين والموسيقيين وفناني الأداء وصنّاع الأفلام وغيرهم من المبدعين، إلى التقدّم للمشاركة في البرنامج الذي يوفر للمختارين مجموعة من التسهيلات، تشمل تذاكر السفر والتنقل داخل الإمارة، والإقامة، ومخصصاً شهرياً، إلى جانب الوصول إلى شبكات المؤسسة ومواردها الفنية والإدارية.
يُقام البرنامج في موقعين تابعين للمؤسسة، خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى مارس 2026، في بيت عبيد الشامسي - ساحة الفنون، ومصنع كلباء للثلج - مدينة كلباء، الشارقة.
وأكدت المؤسسة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو السبت الموافق 30 أغسطس 2025، في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات (غرينتش +4)، عبر الموقع الإلكتروني: www.sharjahart.org.

مؤسسة الشارقة للفنون
برنامج الفنان المقيم
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