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التعليم والمعرفة

«الشارقة السينمائي للأطفال» يستقبل الأعمال 6 أكتوبر

المهرجان منصة تدعم الحوار الإبداعي (وام)
2 أغسطس 2025 01:06

الشارقة (وام)

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يستعد مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة «فن»، المنصة الرائدة في اكتشاف ورعاية المواهب السينمائية الشابة في المنطقة، خلال الفترة من 6 حتى 12 من أكتوبر المقبل، لاستقبال مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية التي يقدّمها مبدعون عرب من مختلف الأجيال، إلى جانب استقطاب نخبة من صنّاع الأفلام والجمهور الشاب من حول العالم.
وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن ومهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب، إن المهرجان تحوّل إلى منصة عالمية لا تكتفي فقط بإلهام صنّاع الأفلام الشباب، بل تعكس أيضاً التزام الشارقة الراسخ بالحوار الثقافي والابتكار الإبداعي، مشيرة إلى أن الدعم الذي يحظى به المهرجان من جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين، أبرزهم شركة الهلال للمشاريع، مكنا من توفير فرص هادفة للأطفال والناشئة لسرد قصصهم واستكشاف تجارب إنسانية متنوعة والتواصل مع العالم من حولهم.
من جانبه قال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، إن الشراكة مع مهرجان الشارقة الدولي السينمائي للأطفال والشباب، تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية تعزيز التعاون بين الثقافات، وتعد امتداداً حقيقياً لرؤية الشركة في توظيف التعليم والإبداع والمسؤولية الاجتماعية لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وتماسكاً.

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