أسطرلاب «البطوطي».. مغامرات عبر الكون

أبوظبي (الاتحاد)



يُعد أسطرلاب «البطوطي» دليلاً حياً على مدى تطور المعرفة العلمية في المغرب، ويُظهر كيف ارتبط العلم بالحياة اليومية والدينية في آنٍ واحد.

ويُشكل هذا الأسطرلاب نموذجاً هندسياً للقبة السماوية بصورة مسطحة، حيث يحمل لوحات تُمكّن مستخدميه من حساب الوقت وتحديد الموقع الجغرافي عبر قياس ارتفاع النجوم فوق الأفق.

وتُشير نقوش صفائحه إلى إمكانية استخدامه في مدن عديدة، مثل مكة، المدينة، القاهرة، القدس، تونس، وإسطنبول، إضافة إلى مدن مغربية كفاس، مكناس، مراكش، سجلماسة، ودرعة.

ويأخذ متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي بالمنطقة الثقافية في السعديات، زوّار معرضه «مغامرات عبر الكون» في رحلة تثقيفية وترفيهية إلى أعماق الفضاء، ضمن تجربة لا تُنسى تمزج بين الفن والألعاب التفاعلية، وتروي قصصاً تنبض بالحياة عن علاقة البشر بالكون عبر الزمن والثقافات، مع تسليط الضوء على الاختراعات والاكتشافات العلمية التي ساعدتهم على فهم الفضاء بشكل أفضل.

ويحتضن المعرض أعمالاً فنية وقطعاً من ثقافات وحضارات مختلفة، منها «أسطرلاب» نحاسي منسوب إلى العالِم الفلكي محمد بن أحمد البطوطي، وصُنع غالباً في مكناس بالمغرب خلال القرن الثامن عشر.

وتؤكد هذه القطعة النادرة المكانة الكبيرة لعلم الفلك والرياضيات في المغرب العربي، وجهود علماء هذه الحقبة التاريخية المهمة، ودورهم الكبير في ابتكار الآلات الفلكية وتطويرها، كما تعكس أيضاً حجم التبادل العلمي بين الحضارات في فترات زمنية مختلفة.

مرحلة انتقالية

وتوضح فاخرة الكندي، مساعد أمين متحف أول في اللوفر أبوظبي، أن النقوش الموجودة على الأسطرلاب تُظهر استخداماته بطرق مختلفة كحساب مواقيت الصلاة، مما يربطه بالعبادات الدينية اليومية، مبينة أهمية التفاصيل الفنية المميزة للأسطرلاب، كأداة تضع مدارات النجوم في متناول اليد، بما في ذلك لوحة «العنكبوت» التي تحتوي على 27 نجماً، بتصميمها الذي يُضفي على القطعة بُعداً جغرافياً وثقافياً واضحاً.

وأشارت إلى أن الأسطرلاب يُعرض ضمن تسلسل زمني يبدأ من أدوات فلكية قديمة، ويصل إلى تقنيات فضائية معاصرة، مما يسلط الضوء على موقعه كمرحلة انتقالية أساسية في تاريخ أدوات الملاحة والفلك.

ومن الناحية التاريخية، يُجسّد الأسطرلاب الخبرات والمعارف التي انتقلت وتطورت عبر قرون، بدأت من الدراسات اليونانية القديمة، مثل أعمال بطليموس وثيون الإسكندري، التي ترجمها وطوّرها العلماء العرب، ومنها انتقلت لاحقاً إلى أوروبا وأسهمت في نهضتها العلمية، ورغم أن هذه القطعة تعود إلى القرن الثامن عشر، فإنها تمثل خلاصة مسار معرفي طويل ممتد من المشرق إلى المغرب.



تجارب تفاعلية

وفي متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، يكتسب هذا الأسطرلاب زخماً تعليمياً وتفاعلياً أكبر، ويقول أمين خرشاش، مدير التفسير والمحتوى الإبداعي في متحف الأطفال، أن الأسطرلاب يُعرض ضمن قسم «احْسُبْ»، ويُقدّم كجزء من سلسلة أدوات فلكية تشمل ساعة شمسية، وقبة سماوية، وآلة السّدس، وصولاً إلى مجسّم مسبار الأمل، مضيفاً: «نحاول تبسيط العلوم من خلال تجربة تفاعلية تشجع الأطفال على التأمل والتعلّم عبر اللعب».

وأشار خرشاش إلى أن التجربة لا تستهدف الطفل فقط، بل تُشجع كل أفراد الأسرة على المُشاركة، فبينما يُتابع أحد الوالدين تفاصيل القطعة، يُساعد الآخر الطفل على استكمال التحدي التفاعلي، مما يخلق نوعاً من التواصل المُشترك حول القطعة الفنية.

ومنذ افتتاح معرض «مغامرات عبر الكون» في يوليو 2023، استقبل متحف الأطفال أكثر من 650 ألف زائر، معظمهم من العائلات.

وأكد خرشاش أن هذا الإقبال يعكس مدى اهتمام الزوّار بالتجارب التفاعلية التي تُعيد تقديم التراث العلمي والفني بطريقة معاصرة.



تحفيز الإبداع

وعبر عرض قطعة أثرية مُهمة مثل الأسطرلاب، الذي سيبقى ضمن معروضات متحف الأطفال إلى جانب قطع أثرية فريدة أخرى، يمضي اللوفر أبوظبي في تحفيز الإبداع وتعزيز الشغف والفضول والتعلم، بما يتماشى مع أهداف المنطقة الثقافية في السعديات، أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية في العالم، والتي تروي القصص الملهمة لدولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز ثقافي رائد.

وتُشكل المنطقة الثقافية في السعديات منارة للتعارف والحوار وتبادل المعرفة من خلال متاحفها وبرامجها ومجموعاتها الفنية، ترجمةً لرؤية أبوظبي وقيمها القائمة على الاحترام والتعايش والتسامح.