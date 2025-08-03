د. نزار قبيلات يكتب: الكتابة والقراءة والتأويل

في هذا العنوان تتجلى ثلاثية التلقي المعروفة، ذلك بعد أن رسّخت نظرية التلقي النقدية أدوار الفعل الابداعي، فهناك المؤلف والنصّ ثم القارئ المستقبل، فبين هذه الثلاثية يكمن مخاضٌ فكري غير ظاهر، حيث الدراسات البنيوية والتفكيكية الأوروبية تحديداً أحدثت انقلاباً مهمّاً حين فرضت اعتباراً مهمّاً للقارئ وخلّصته إذ ذاك من سلطتي المؤلف والنّص، وذلك في حقبة تنويرية عرفت بموت المؤلف، فقد تخلّص الدرس النقدي الحديث من أطر السياق (الخارج نصية)، والمتمثلة بـ: بالشرط التاريخي والطبقة الاجتماعية والغرائز النفسية، وذلك لصالح معادلة رياضية تقودها البنى النصية وروابطها اللّغوية وكلماتها وألفاظها داخل النص وبما تملك من طاقة إشارية ودلالية في المعنى، حيث تماسك النّص شرط لبنائه، في حين ظل الانسجام متعلقاً بمدى تطابق اللّفظ والمعنى الذي يشير إليه داخل النص وخارجه.

إذ الكتابة نوايا الكاتب ومقاصده التي لا يبرزها صراحةً في نصّه الأدبي على تنوع الأجناس الأدبية وأشكالها شعراً ورواية ومسرحاً وقصةً وخطبة أو حتى طرفة من الطرائف، غير أن الأديب يبقى محكوماً بالمجاز الذي يغلّف فيه مقاصده، أما النص فهو محكوم بذلك الظل الفني الذي ينوب عن الكاتب الصريح ويسمح له بالخفاء والتجلي متى شاء، إذ الكتابة الأدبية تلاعب على حافة الحقيقة والخيال.

أما القارئ فقد مُنح بفضل الدرس النقدي الحديث ذاك صلاحيات تُخوّله لأن يختار أو يحرّف حتى أو يقصي ما يريد من المعاني لكن بقيود لعبة المجاز ذاتها، فالنّص الأدبي مليء بالانزياحات والاستعارات والفراغات المعقولة وغير المعقولة التي تجيز للقارئ أن يستلهم منها معانٍ ودلالات غير ظاهرة في سطح النص، وذلك نتيجة لتلك المعادلة النصية التي أشرنا إليها ونتيجة لحكمة التأويل التي جعلت القارئ مشاركاً وليس مستقبلاً وحسب، فالقارئ وفق الدرس الحديث هذا شريك في النص منذ اللحظة التي جعلته متلقياً خاصاً يُعاين ما يريده أو ما يقتضيه المقام من المعاني والدلالات، وهذا التأسيس لموقع القارئ الجديد وضعته المدرسة النقدية الألمانية «أيزر»، فقد صنّفت القراء بين نخبويين ومستقبلين، حيث القارئ المستجيب للنص وفق «امبرتو إيكو» هو من يقوم بقراءة متعاونة تُعين الكاتب نفسه على إبراز المعنى وإخراجه من باطن النص دون تشويه أو اعتباط، فالمعاني في سطح النص سوى تلك الكامنة في أعماقه، ما يجعلها تتطلب قراءة تفكيكية سابرة لا تكتفي بالمعنى الأحادي والإشارة الواضحة على السطح، لذا نجد أن فعل القراءة استكمالٌ لذلك التواصل الإبداعي الذي انطلق من منطقة الكاتب إلى حياض النص ثم إلى حمى القارئ الذي يملك منصة الحكم النقدي وقراره، وهنا تبدو الحلقة قد اكتملت حين وازنت بين حجم كل حلقة من الحلقات الثلاث تلك، الكتابة والنص والتأويل.

* أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية