دعوة للفنانين للمشاركة في أمسيات «ليالي الفن»

دبي (الاتحاد)

تستعد أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي للعودة في نوفمبر من العام الحالي بنسختها العشرين، مؤكدة مكانتها الراسخة كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في دبي والمنطقة. وتحتفي هذه النسخة بعقد من الإبداع الفني، والتواصل المجتمعي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز المراكز الثقافية في دولة الإمارات. وتدعو فعالية «ليالي الفن» الفنانين للمشاركة في نسختها العشرين المميزة، التي تُقام من 13 إلى 16 نوفمبر 2025، حيث يتحوّل مركز دبي المالي العالمي إلى معرض مفتوح يحتفي بالفنون، والتصميم، والموسيقى.

تستقبل الفعالية مشاركات في مجموعة واسعة من المجالات الفنية، بما في ذلك الفنون التشكيلية التقليدية والرقمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والجداريات، والتصميم، بالإضافة إلى ورش العمل التفاعلية، والحوارات الفنية، والعروض الحية.

يُمكن للراغبين في المشاركة تقديم ملفاتهم الفنية التي تتضمن صوراً عالية الجودة للأعمال، ونبذة تعريفية عن الفنان، ووصفاً للمحتوى الفني، عبر استمارة التقديم المتاحة عبر الرابط التالي: {https://pages.difc.com/difc-art-nights-call}، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 15 سبتمبر 2025. وستقوم لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي بمراجعة جميع الطلبات واختيار الأعمال الفنية التي ستُعرض خلال الحدث الذي يمتد على مدار أربعة أيام.