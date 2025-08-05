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التعليم والمعرفة

ورشة ناجحة للتمثيل في كلباء

ورشة ناجحة للتمثيل في كلباء
6 أغسطس 2025 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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اختُتمت مساء أول أمس ورشة التمثيل المسرحي، التي أقيمت في إطار البرنامج التدريبي الشامل دورة عناصر العرض المسرحي، الذي تنظمه دائرة الثقافة سنوياً، لدعم وصقل إمكانات المشاركين في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي ستقام دورته الثانية عشرة في الفترة من 26 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين.
وشهد ختام الورشة، في حضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، تقديم عرض مسرحي مدته (25 دقيقة)، أبرز من خلاله المتدربون الخبرات والتقنيات التمثيلية التي اكتسبوها.
وكانت الورشة قد انطلقت في 25 يوليو الماضي، تحت إشراف الفنان الكويتي د. خالد أمين، واشتملت على حصص نظرية وعملية متنوعة حول تاريخ التشخيص، وأدوات الممثل الصوتية والحركية وإمكاناته التعبيرية، وعلاقته بالنص وبالشخصية التي يجسّدها، ومكونات فضاء العرض، وتفاعله مع الممثلين والمتفرجين.
تكون العرض الذي قُدم في الختام من مشاهد عدة، تنوع فيها عمل المشاركين على الخشبة بين الأداء الفردي والثنائي والجماعي. واعتمدت المشاهد على مونولوجات وحوارات قصيرة كتب بعضها المشاركون أنفسهم في الورشة، واقتبس بعضها الآخر من نصوص مسرحية عالمية.
هدفت تلك المشاهد إلى إبراز قدرات المتدربين في حفظ النصوص، وفهم أدوارهم، وتناغم حركتهم على المسرح مع المواقف الدرامية.
وعبّر خالد أمين عن سعادته بالإشراف على الورشة، وأشاد بتجربة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وبفكرة دورة عناصر العرض المسرحي.
من جانبه ثمّن أحمد بورحيمة جهود مشرف الورشة، وقدم له شهادة تقديرية، كما قدم شهادات المشاركة للمتدربين.

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