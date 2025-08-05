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«بالفن نرتقي».. برنامج لصقل القدرات التشكيلية

«بالفن نرتقي».. برنامج لصقل القدرات التشكيلية
5 أغسطس 2025 21:11

الشارقة (الاتحاد)

تستعد مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، لإطلاق العنان للخيال والفن، للّوحة والألوان، للإبداع والأشكال، لترتقي بالفن والفنانين، وذلك من خلال برنامجها الفني «بالفن نرتقي»، حيث تمتزج الألوان بفرشاة الإبداع.
ويسلط البرنامج الضوء على جوانب فنية متنوعة، أبرزها الرسم التصويري التشكيلي كأداة لتأمل الواقع وإعادة صياغته من منظور فني مميز.
ومن جانب آخر، يمنح البرنامج المنتسبين مساحة إبداعية واسعة لترجمة أفكارهم، والإبحار في الخيال، إلى جانب اكتساب مهارات فنية جديدة وصقل الحس الفني الكامن فيهم.
ويشجع البرنامج المنتسبين على التعبير عن آرائهم ومشاعرهم، والتفاعل مع القضايا المختلفة، من خلال الألوان والأشكال.
كما يهدف إلى تنمية مجموعة من المهارات المتنوعة مثل مهارات الرسم التصويري، وفهم العناصر التشكيلية، إلى جانب تطوير التفكير النقدي والقدرة على تحليل الأعمال الفنية، والتعرف على مدارس فنية مختلفة ومتعددة.
يُقام البرنامج بشكل أسبوعي كل يوم سبت، برفقة الخبير الفني مهند عرابي، حيث يمكن للمنتسبين الحصول على التوجيه الأمثل لتنفيذ مشاريع فنية متميزة.

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