إنستجرام تكشف أكثر اللحظات تفاعلاً في فيديوهاتك

أعلنت منصة إنستجرام عن إطلاق ثلاث أدوات جديدة للمبدعين تمنحهم رؤية أعمق حول تفاعل الجمهور مع محتواهم، بما يساعدهم على تحسين الأداء وصناعة محتوى أكثر جذبًا.



Reel Like Insights.. اللحظة الذهبية في الفيديو



الميزة الأبرز هي Reel Like Insights، التي تتيح للمبدعين معرفة اللحظة الدقيقة بالثانية التي نال فيها الريلز إعجابًا.

ويُعرض ذلك في رسم بياني تفاعلي يساعد على تحديد أكثر اللحظات جذبًا للجمهور، ما يسهّل تطوير المحتوى المستقبلي وتحسين أدائه.

كما تقدم صفحة الإحصاءات مقاييس مهمة مثل المشاركات والحفظ والتعليقات وإجمالي الحسابات المتفاعلة مع الريلز.



إحصاءات تفاعلية لمنشورات الكاروسيل



قدمت إنستجرام ميزة مشابهة للمنشورات متعددة الصور (Carousel Like Insights)، حيث يمكن للمبدعين معرفة أي صورة حصلت على الإعجاب لحظة الضغط على زر لايك.

كما توفر المنصة مخططًا دائريًا يوضح نسبة التفاعل من المتابعين وغير المتابعين، مع عرض أكثر الشرائح جاذبية للجمهور.



بيانات ديموغرافية دقيقة لكل منشور



في تحديث رئيسي، أضافت المنصة ميزة Post-Level Demographics، التي تتيح الاطلاع على البيانات الديموغرافية التفصيلية لكل منشور وريلز.

سابقًا، كانت هذه البيانات متاحة لمتابعي الحساب ككل فقط، أما الآن فتمنح رؤية أعمق لاستهداف جمهور محدد بدقة أكبر.



خطوة جديدة لدعم صُنّاع المحتوى



مع هذه التحديثات، تؤكد إنستجرام التزامها بتعزيز اقتصاد صُنّاع المحتوى، عبر تزويدهم ببيانات تحليلية دقيقة تساعدهم على صناعة محتوى أكثر تفاعلًا وبناء علاقة أقوى مع جمهورهم.

بدأت الميزات الجديدة بالظهور تدريجيًا على التطبيق، في خطوة تعد الأهم حتى الآن لمساعدة المبدعين على فهم جمهورهم لحظة بلحظة.