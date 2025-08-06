الأربعاء 6 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إنستجرام تكشف أكثر اللحظات تفاعلاً في فيديوهاتك

إنستجرام تكشف أكثر اللحظات تفاعلاً في فيديوهاتك
6 أغسطس 2025 15:33

أعلنت منصة إنستجرام عن إطلاق ثلاث أدوات جديدة للمبدعين تمنحهم رؤية أعمق حول تفاعل الجمهور مع محتواهم، بما يساعدهم على تحسين الأداء وصناعة محتوى أكثر جذبًا.

 
Reel Like Insights..  اللحظة الذهبية في الفيديو

الميزة الأبرز هي Reel Like Insights، التي تتيح للمبدعين معرفة اللحظة الدقيقة بالثانية التي نال فيها الريلز إعجابًا.
ويُعرض ذلك في رسم بياني تفاعلي يساعد على تحديد أكثر اللحظات جذبًا للجمهور، ما يسهّل تطوير المحتوى المستقبلي وتحسين أدائه.

كما تقدم صفحة الإحصاءات مقاييس مهمة مثل المشاركات والحفظ والتعليقات وإجمالي الحسابات المتفاعلة مع الريلز.

أخبار ذات صلة
وداعاً للخداع البصري.. تقنية خارقة تكشف الفيديوهات المزيفة بدقة هائلة
"يوتيوب" تحذف صفحات "المحتوى الرائج"

 
إحصاءات تفاعلية لمنشورات الكاروسيل

قدمت إنستجرام ميزة مشابهة للمنشورات متعددة الصور (Carousel Like Insights)، حيث يمكن للمبدعين معرفة أي صورة حصلت على الإعجاب لحظة الضغط على زر لايك.
كما توفر المنصة مخططًا دائريًا يوضح نسبة التفاعل من المتابعين وغير المتابعين، مع عرض أكثر الشرائح جاذبية للجمهور.

 
بيانات ديموغرافية دقيقة لكل منشور

في تحديث رئيسي، أضافت المنصة ميزة Post-Level Demographics، التي تتيح الاطلاع على البيانات الديموغرافية التفصيلية لكل منشور وريلز.
سابقًا، كانت هذه البيانات متاحة لمتابعي الحساب ككل فقط، أما الآن فتمنح رؤية أعمق لاستهداف جمهور محدد بدقة أكبر.

 
خطوة جديدة لدعم صُنّاع المحتوى

مع هذه التحديثات، تؤكد إنستجرام التزامها بتعزيز اقتصاد صُنّاع المحتوى، عبر تزويدهم ببيانات تحليلية دقيقة تساعدهم على صناعة محتوى أكثر تفاعلًا وبناء علاقة أقوى مع جمهورهم.
بدأت الميزات الجديدة بالظهور تدريجيًا على التطبيق، في خطوة تعد الأهم حتى الآن لمساعدة المبدعين على فهم جمهورهم لحظة بلحظة.

المصدر: وكالات
الفيديوهات
إنستجرام
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنفّذ دورات تخصصية في تحديد هوية ضحايا الكوارث
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنفّذ دورات تخصصية في تحديد هوية ضحايا الكوارث
اليوم 17:11
عبد الله آل حامد يزور معرض «تشاينا جوي» بشنغهاي
علوم الدار
عبد الله آل حامد يزور معرض «تشاينا جوي» بشنغهاي
اليوم 17:01
عمار بن حميد يستقبل سفير تركيا
علوم الدار
عمار بن حميد يستقبل سفير تركيا
اليوم 16:56
سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا و«الكونفيدرالية» السبت
الرياضة
سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا و«الكونفيدرالية» السبت
اليوم 16:47
"الاتحادية للرقابة النووية" تستضيف بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اقتصاد
"الاتحادية للرقابة النووية" تستضيف بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اليوم 16:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©