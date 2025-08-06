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التعليم والمعرفة

«التعبير الجسدي».. محاضرة في دورة عناصر العرض المسرحي

علياء الزعابي تقدم شهادة تقديرية للفنان إبراهيم عون (من المصدر)
7 أغسطس 2025 01:04

الشارقة (الاتحاد)

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تواصلت أمس فعاليات النسخة الثانية عشرة من دورة عناصر العرض المسرحي في المركز الثقافي بمدينة كلباء، التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً.
وتهدف الدورة إلى دعم وصقل مواهب المشاركين في مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي ستقام دورته الثانية عشرة في الفترة من 26 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين.
وقدم الفنان السوري إبراهيم عون محاضرة أدائية بعنوان «التعبير الجسدي»، استعرض خلالها دور جسد الممثل، بحركاته وإشاراته وإيماءاته، في إبراز جماليات العرض المسرحي وإثراء أبعاده البصرية والدرامية.
وتضمنت المحاضرة جانباً نظرياً تطرق فيه المحاضر إلى مفهوم التعبير الحركي في السياق المسرحي، والتطورات التي شهدها هذا النوع من الأداء عبر التاريخ.
كما تحدث للمتدربين عن أساسيات تعلم التعبيرات الحركية والتدرب عليها، مع التركيز على منهج الواقعية النفسية.
وفي الجزء العملي، شارك المحاضر والمتدربون في إعداد لوحات أدائية قصيرة مستوحاة من مواقف حياتية، هدفت إلى تجسيد فاعلية التعبير الحركي في إثراء المنظر المسرحي ومرونته في نقل رسالة العرض، وتأثيره المباشر على المتلقي.
وفي الختام، قدمت علياء الزعابي، المنسقة العامة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، شهادة تقديرية للمحاضر الفنان إبراهيم عون.
من ناحية أخرى، انطلقت مساء أمس ورشة السينوغرافيا، التي يشرف عليها الفنان المغربي الدكتور عبدالمجيد الهواس.
وتتواصل فعاليات الورشة يومياً في المركز الثقافي بكلباء حتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

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علياء الزعابي
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مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
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