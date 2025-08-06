الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تعاون مشترك بين جمعيتي «حماية اللغة العربية» و«الإمارات للفلك»

جانب من الاجتماع (وام)
7 أغسطس 2025 01:04

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
أكاذيب «سلطة بورتسودان».. محاولات يائسة لتغطية الإخفاقات الداخلية

بحثت جمعية حماية اللغة العربية وجمعية الإمارات للفلك، خلال اجتماع عقد في الشارقة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز التكامل بين العمل الثقافي والعلمي، وتنسيق الجهود لخدمة المجتمع المحلي.
شارك في الاجتماع من جانب جمعية الإمارات للفلك كل من: إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتقي عبد الهادي، عضو مجلس الإدارة، وتميم التميمي، عضو الجمعية والمصور الفلكي المعروف، فيما مثّل جمعية حماية اللغة العربية الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث الطنيجي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال يوسف الزرعوني، أمين السر، ومحمد شعيب الحمادي، المدير المالي والإداري، وأمل الحمادي، عضو الجمعية.
وأكد إبراهيم الجروان أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية وبناء أرضية تعاون بين الجمعيتين، لترسيخ الثقافة العلمية واللغوية في المجتمع.
من جهته، ثمّن الدكتور سعيد الطنيجي هذه المبادرة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والعلمية، بما يسهم في تطوير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره.
وأكد الجروان، خلال اللقاء، أن علم الفلك له جذور راسخة في اللغة العربية، داعياً إلى إحياء الإرث العلمي العربي ونشر الثقافة الفلكية المرتبطة بالتراث، وتسليط الضوء على إسهامات العلماء العرب في هذا المجال.
واختُتم الاجتماع بحوار مفتوح، ناقش خلاله المشاركون عدداً من الأفكار والمبادرات ذات الطابع المشترك، وتم الاتفاق على العمل نحو إعداد اتفاقية تعاون رسمية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في خدمة المجتمع الإماراتي وتعزيز ارتباطه بالعلوم واللغة العربية.

حماية اللغة العربية
جمعية الإمارات للفلك
جمعية حماية اللغة العربية
الإمارات
إبراهيم الجروان
آخر الأخبار
أحياء سكنية مدمرة بالكامل في مخيم جباليا بغزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
7 أغسطس 2025
مسلح من «حزب الله» يطلق الرصاص في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. الاستقرار والإصلاح رهن بحصر السلاح بيد الدولة
7 أغسطس 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس في غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة
7 أغسطس 2025
فلسطينيون يجهزون شباك الصيد على شاطئ قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 صياداً فلسطينياً ويطالب بإخلاء حي الزيتون
7 أغسطس 2025
أحد أفراد الأمن السوري خلال ضبط عبوة ناسفة
الأخبار العالمية
سوريا.. إحباط مخطّط إرهابي لتفجير كنيسة في طرطوس
7 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©