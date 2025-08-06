تعاون مشترك بين جمعيتي «حماية اللغة العربية» و«الإمارات للفلك»

الشارقة (وام)

بحثت جمعية حماية اللغة العربية وجمعية الإمارات للفلك، خلال اجتماع عقد في الشارقة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز التكامل بين العمل الثقافي والعلمي، وتنسيق الجهود لخدمة المجتمع المحلي.

شارك في الاجتماع من جانب جمعية الإمارات للفلك كل من: إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتقي عبد الهادي، عضو مجلس الإدارة، وتميم التميمي، عضو الجمعية والمصور الفلكي المعروف، فيما مثّل جمعية حماية اللغة العربية الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث الطنيجي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال يوسف الزرعوني، أمين السر، ومحمد شعيب الحمادي، المدير المالي والإداري، وأمل الحمادي، عضو الجمعية.

وأكد إبراهيم الجروان أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز الشراكة المجتمعية وبناء أرضية تعاون بين الجمعيتين، لترسيخ الثقافة العلمية واللغوية في المجتمع.

من جهته، ثمّن الدكتور سعيد الطنيجي هذه المبادرة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات الثقافية والعلمية، بما يسهم في تطوير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق تأثيره.

وأكد الجروان، خلال اللقاء، أن علم الفلك له جذور راسخة في اللغة العربية، داعياً إلى إحياء الإرث العلمي العربي ونشر الثقافة الفلكية المرتبطة بالتراث، وتسليط الضوء على إسهامات العلماء العرب في هذا المجال.

واختُتم الاجتماع بحوار مفتوح، ناقش خلاله المشاركون عدداً من الأفكار والمبادرات ذات الطابع المشترك، وتم الاتفاق على العمل نحو إعداد اتفاقية تعاون رسمية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في خدمة المجتمع الإماراتي وتعزيز ارتباطه بالعلوم واللغة العربية.