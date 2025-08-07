الخميس 7 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مكتبات الشارقة تواصل الاحتفاء بمحاور الثقافة والهوية

جانب من فعاليات «مكتبات الشارقة العامة»
7 أغسطس 2025 19:00

الشارقة (الاتحاد)
منذ انطلاق العام الجاري، تحتفي «مكتبات الشارقة العامة» بمرور مئة عام على تأسيسها عبر برنامج ثقافي شامل يعكس رسالتها المعرفية ودورها المجتمعي الممتد منذ قرن.
وها هي تواصل هذا المسار الاحتفائي حتى نهاية ديسمبر المقبل، من خلال سلسلة من الفعاليات النوعية التي تتوزع على محاور الأدب، والهوية، والاستدامة الثقافية، مؤكدة دور المكتبة كمؤسسة حيوية نابضة بالمعرفة، تسهم في صون الذاكرة، وتواكب تحولات المستقبل.
وبالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية وثقافية في الإمارة، تطلق «مكتبات الشارقة» خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر المقبل، مجموعة من الفعاليات الإبداعية والمعرفية، صُممت لتستقطب مختلف فئات الجمهور وتعزز الوعي بالمكتبة كمنصة ديناميكية لإنتاج وتبادل المعرفة.

