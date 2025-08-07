الجمعة 8 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

انطلاق فعاليات ورشة السينوغرافيا في كلباء

جانب من الورشة (من المصدر)
8 أغسطس 2025 01:10

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء الأربعاء 6 أغسطس الجاري، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، ورشة السينوغرافيا المسرحية، وذلك ضمن دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً.
الورشة، التي يشرف عليها الفنان المغربي الدكتور عبد المجيد الهواس، استهلت فعالياتها بحصة نظرية قدم خلالها الهواس لمحة تاريخية عن مفهوم السينوغرافيا ودورها في صياغة المشهد المسرحي، مستعرضاً أبرز اتجاهاتها المعاصرة.
وأكد الهواس أن السينوغرافيا في المسرح الحديث لم تعد تقتصر على تصميم الديكور والأزياء، بل أصبحت جزءاً أساسياً من بنية العرض المسرحي.

السينوغرافيا
ورشة السينوغرافيا
كلباء
الإمارات
الشارقة
المركز الثقافي
دائرة الثقافة
مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
مهرجان المسرحيات القصيرة
