انطلاق فعاليات ورشة السينوغرافيا في كلباء

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت مساء الأربعاء 6 أغسطس الجاري، في المركز الثقافي بمدينة كلباء، ورشة السينوغرافيا المسرحية، وذلك ضمن دورة عناصر العرض المسرحي التي تنظمها دائرة الثقافة سنوياً.

الورشة، التي يشرف عليها الفنان المغربي الدكتور عبد المجيد الهواس، استهلت فعالياتها بحصة نظرية قدم خلالها الهواس لمحة تاريخية عن مفهوم السينوغرافيا ودورها في صياغة المشهد المسرحي، مستعرضاً أبرز اتجاهاتها المعاصرة.

وأكد الهواس أن السينوغرافيا في المسرح الحديث لم تعد تقتصر على تصميم الديكور والأزياء، بل أصبحت جزءاً أساسياً من بنية العرض المسرحي.